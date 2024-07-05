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Военное обозрение

Премьер Армении объявил о планах поднять отношения с США до уровня стратегического партнёрства

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Источник изображения: topwar.ru

Активно реализующий курс сближения (подчинения) с Западом премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Ереван намерен поднять отношения с Соединенными Штатами до уровня стратегического партнерства.

К слову, примерно к этому в заигрывании с Западом пришла и Украина. Недавно Зеленский даже подписал с Байденом «соглашение о безопасности», которое в принципе ни к чему новому Вашингтон не обязывает. На деле такой курс киевских правителей постепенно приводит к тому, что как таковой Украины в будущем и вовсе не станет как государства. Впрочем, пример ущербной политики нашей западной соседки главу армянского кабмина нисколько не смущает.

О стремлении стать стратегическим партнером Соединенных Штатов Пашинян заявил в поздравительном послании американскому президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости в США, который отмечается 4 июля. Текст письма опубликован на сайте премьер-министра Армении. По мнению армянского премьера, партнерство будет способствовать «более благополучному будущему» как для Еревана, так и для Вашингтона.

Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства

— говорится в тексте послания премьера Армении президенту США.

Даже не скрывающий очевидно раболепского подтекста, Пашинян заявил, что сотрудничество Еревана и Вашингтона не только способствует укреплению независимости и защите национальных интересов Армении, но и благоприятно сказывается на ситуации на Южном Кавказе в целом.

Ранее военкор Александр Сладков с большим сожалением предрек, что безумный курс правительства Пашиняна на сближение Армении с НАТО и США, разрыв вековых связей с традиционными партнерами, включая Россию, неминуемо приведет к трагическим последствиям в этой ранее спокойной и процветающей стране.

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Страны
Армения
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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