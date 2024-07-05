В ГА ООН считают, что план Зеленского может быть основой для урегулирования на Украине

Как заявил председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис, Генассамблея продолжит оказывать поддержку усилиям по сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины вне зависимости от результатов выборов в США и Европе

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Генеральная ассамблея (ГА) ООН намерена поддерживать Украину и дальше, а также считает план президента страны Владимира Зеленского подходящей основой для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. С таким утверждением выступил председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис в беседе с агентством Associated Press (AP).

По словам Фрэнсиса, ГА ООН продолжит оказывать поддержку усилиям по сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины вне зависимости от результатов выборов в США и Европе. Как пояснило агентство AP, президентские выборы в США и ряде стран Евросоюза в этом году вызвали обеспокоенность по поводу возможного изменения политики Запада. "Со временем мы станем свидетелями того, каковы будут последствия результатов этих выборов для всей международной системы и, в частности, для Украины", - сказал Фрэнсис.

Чиновник пообещал поддержать инициативы Зеленского, которые якобы могут поспособствовать мирному урегулированию на Украине. "Я думаю, что там [в плане Зеленского] есть много важных элементов, которые могут стать основой для диалога, когда это время будет подходящим. Посмотрим, куда это нас приведет", - сказал он.

С февраля 2024 года Генассамблея ООН приняла ряд антироссийских резолюций, направленных на поддержку украинских властей. В частности, 2 марта 2022 года был принят документ с требованием к России вывести войска, его авторами стали США и Албания. 12 октября 2022 года ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях.

24 февраля 2023 года ГА ООН приняла еще одну антироссийскую резолюцию. В тексте не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию.

О плане Зеленского

8 августа 2023 года Офис президента Украины опубликовал на сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. Особое внимание в тексте уделяется вопросам восстановления территориальной целостности Украины в границах УССР 1991 года и гарантий безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала так называемый мирный план очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Позже постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал его насмешкой над мирным урегулированием.