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ТАСС

Борьба с терроризмом и расчеты в нацвалютах. О чем рассказал Путин на саммите ШОС

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© Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС

Безопасность государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей, для ее выполнения будет преобразована региональная антитеррористическая структура объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов ШОС в Астане.

Он подчеркнул, что борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет способствовать и утверждаемая программа сотрудничества в этой сфере.

ТАСС собрал основные заявления президента.

О развитии взаимодействия в ШОС

  • Россия придает большое значение взаимодействию в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), оно "продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности".
  • К утверждению на нынешнем совете глав государств ШОС "подготовлен действительно солидный пакет документов и решений", реализация которых "несомненно будет способствовать укреплению роли и влияния" организации.

О безопасности и борьбе с терроризмом

  • Безопасность государств - членов ШОС остается приоритетной задачей, для ее выполнения региональную антитеррористическую структуру организации преобразуют в "универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности".
  • Борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС будет способствовать и утверждаемая в ходе саммита организации в Казахстане программа сотрудничества в этой сфере.
  • Предложенная Россией новая архитектура сотрудничества и безопасности в Евразии призвана сменить "отжившие евроатлантические модели".

О молодежных контактах

  • Координирующую роль в расширении молодежных контактов играет Молодежный совет ШОС, созданный по российской инициативе.
  • Страны - члены организации последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке: "Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств".

Об экономическом сотрудничестве

  • "Тесные экономические связи" на пространстве ШОС приносят очевидные дивиденды участникам организации: "Факты говорят сами за себя".
  • В проекте решения по разработке стратегии развития объединения до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях: "Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации".

О многополярном мире

  • Перемены в мироустройстве происходят стремительно и необратимо, "многополярный мир стал реальностью".
  • ШОС и БРИКС "выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности".

Об Украине

  • Кризис на Украине возник из-за "абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами".
  • Предложенный Россией мирный план при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры.

О ситуации на Ближнем Востоке

  • История показала нежизнеспособность единоличных попыток США "разрубить палестинский узел".

Об использовании нацвалют в расчетах

  • Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, "их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%".

 

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Казахстан
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
ШОС
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