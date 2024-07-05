Путин: кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов

По словам президента РФ, Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Россия всегда выступала за мирное разрешение украинского кризиса, возникшего из-за абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине - кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами", - сказал он.

"Мы неоднократно выдвигали на этот счет конкретные предложения", - отметил глава государства, напомнив, что в середине июня Россия представила свой план по урегулированию конфликта.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех.

Также президент озвучил условия для мирных переговоров по Украине. Среди них - вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.