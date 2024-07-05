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В России рассказали об эффективности антидронового «Фумигатора»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Осломенко: система РЭБ «Фумигатор» показала высокую эффективность на испытаниях

Российский носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», который предназначен для защиты штурмовых групп от дронов, показал высокую эффективность на испытаниях. Об этом генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко рассказал РИА Новости.

«Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его («Фумигатор» — прим. «Ленты ру») выставили, и шесть-семь часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров», — сказал он.

Осломенко отметил, что система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автомобили. Носимый вариант на базе рамы-рюкзака предназначен для защиты групп пехоты или опорных пунктов. Эта модификация состоит из пяти модулей для защиты от FPV-дронов и коммерческих квадрокоптеров, которые превращают в бомбардировщики.

В июне переносные станции помех серии «Фумигатор» впервые показали на фото. На снимке изображены два бойца с антидроновым оборудованием за спиной. Внешне изделия отличаются формой антенн.

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Страны
Россия
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