"Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех организовал производство выстрелов "Манго" в Индии

125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.

ЦАМТО, 4 июля. "Рособоронэкспорт" Госкорпорации Ростех организовал производство выстрелов 3ВБМ17 "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии.

Боеприпасы предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой. Проект реализуется по программе Make In India.

Выстрел "Манго" калибра 125 мм предназначен для ведения огня из пушек танков Т-72 и Т-90. Различные модификации этих боевых машин стоят на вооружении Сухопутных сил Индии.

"Ростех обладает значительным опытом индустриального партнерства с дружественными странами. Многие проекты включают трансфер технологий и обмен компетенциями. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развить собственное производство – это конкурентное преимущество Ростеха, как одного из ведущих поставщиков оборонных решений. Несколько таких проектов мы реализовали в партнерстве с Индией. Среди них – лицензионное производство танков Т-90, снарядов "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом и других систем вооружения. Для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго" в дальнейшем планируется запустить производство порохов на территории Индии", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Выстрелы "Манго" включают оперенный бронебойный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он позволяет поражать современные танки, оснащенные комбинированной защитой.

"Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям программ Make In India и "Самодостаточная Индия". На базе индийского оборонного холдинга "Рособоронэкспорт" подготовил к запуску ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов "Манго". Это позволяет индийской стороне приступить к освоению переданной ей технологии и организовать производство, – сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев. – Работа "Рособоронэкспорта" в Индии – яркий пример всеобъемлющего индустриального партнерства, в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".