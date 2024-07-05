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Военное обозрение

В США на заводе-производителе ракет Hellfire и ПТРК Javelin прогремел взрыв, есть пострадавшие

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Источник изображения: topwar.ru

В южном американском штате Арканзас на оборонном предприятии прогремел взрыв. Об инциденте сообщают американские СМИ. Речь идет о заводе, принадлежащем военно-промышленному концерну General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Судя по кадрам видео, запечатлевшим момент взрыва, инцидент произошел ночью.

На данном предприятии в том числе производятся ракеты класса «воздух-поверхность» с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением AGM-114 Hellfire, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, а также различные минометные боеприпасы. ПТРК Javelin Пентагон регулярно поставляет Украине с самого начала военного конфликта.

Источник изображения: topwar.ru

Американская телекомпания АВС сообщает со ссылкой на представителя General Dynamics Беркли Уэйли, что в результате взрыва пострадали два человека, один числится пропавшим без вести. По другим данным, погибшими числятся два сотрудника завода.

В настоящее время мы работаем со службами экстренного реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере двое получили ранения и один человек пропал без вести

— сообщил Уэйли.

Первоначально в компании-владельце завода выдвинули предположение, что инцидент на предприятии в городе Кэмден произошел по причине использования пиротехники. Однако позже поступило уточнение, что это действительно был взрыв.

Источник изображения: topwar.ru

Компания не предоставила подробностей о масштабах разрушений, причины взрыва тоже пока неизвестны. Работа предприятия приостановлена. Государственный департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что ведет наблюдение и готов оказать помощь, но не предоставил дополнительных подробностей, сообщает АВС. Одному пострадавшему оказана помощь в отделении неотложной помощи медицинского центра округа Уачита, его состояние стабильное. Второй пострадавший был вывезен из штата вертолетом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
Javelin ПТРК
Компании
General Dynamics
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