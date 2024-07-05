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В настоящее время в бундесвере (вооруженных силах ФРГ) на трёх-четырёх военнослужащих приходится всего одна автоматическая винтовка. К такому выводу пришел сотрудничающий с российской прессой ирландский журналист Чей Боуз.

По утверждению обозревателя, сейчас на вооружении немецкой армии находится около 50-60 тысяч автоматических винтовок. При этом штатная численность бундесвера составляет 200 тысяч военнослужащих. Следовательно, речь идет о масштабном дефиците стрелкового оружия в вооруженных силах ФРГ.

В такой ситуации довольно странно выглядят призывы немецких «ястребов» к конфликту с Россией. Слишком много проблем у немецкой армии, чтобы она могла вступить в прямую конфронтацию с нашей страной. Наличие проблем с вооружением признают и сами высокопоставленные офицеры бундесвера. Ранее они заявляли, что немецкой армии не хватает буквально всего – от винтовок до рюкзаков и бронежилетов.

Ситуация с материально-техническим обеспечением бундесвера значительно ухудшилась после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Ведь Германия начала поставлять товары военного назначения для украинской армии в огромных количествах, в ущерб собственной обороноспособности.

Теперь немецкой армии потребуется значительное время на восстановление своего боевого потенциала. Впрочем, еще более значимой проблемой для бундесвера, чем нехватка оружия и амуниции, является кадровый дефицит. Молодые немцы в подавляющем большинстве не желают служить в армии по контракту. Из-за этого министр обороны ФРГ Борис Писториус не раз поднимал вопрос о необходимости восстановления призыва на военную службу.