Американское издание: Экспорт вооружений из Германии снова может достичь рекордного уровня

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Согласно недавно опубликованным правительственным данным, Германия разрешила экспортировать военную продукцию на сумму более 7,5 млрд евро (8 млрд долларов) в первой половине года, что приближается к общему объему экспорта в 2023 году, пишет американское издание Defense News.

По данным издания, в прошлом году Германия экспортировала в общей сложности 12,2 млрд евро, установив абсолютный рекорд для страны, которая исторически позиционировала себя как чрезвычайно осторожную в вопросах поставок оружия и развития своей оборонной промышленности.

Данные об экспорте вооружений были опубликованы после парламентского расследования, отмечает Defense News.

По словам авторов издания, Украина остается пунктом назначения №1, получив в первой половине 2024 года помощь на сумму почти 4,88 млрд евро. Это более чем в два раза превышает объем поставок, которые Германия предоставила Киеву за весь первый год конфликта.

Американское издание напоминает, что Германия стала ключевым поставщиком оружия для Украины, уступая только США. Около 65% немецкого экспорта оружия в этом году пришлось на Украину.

Кроме того, ФРГ возобновила экспорт оружия в Саудовскую Аравию, который был фактически заморожен в 2018 году после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Турции.

Кроме Украины и Саудовской Аравии в первую пятёрку стран по объему поставок немецкого оружия входят Сингапур, Индия и США.