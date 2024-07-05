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Военное обозрение

Систем ПВО не будет: стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 2,35 миллиарда долларов. Судя по ранее сделанному заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это седьмой пакет в рамках с трудом одобренного американским Конгрессом, вернее, нижней палатой, транша поддержки Киева в размере 60,8 млрд долларов.

И хотя оказание военно-финансовой поддержки официально одобрено всеми ветвями власти, для получения очередного пакета из Киева в Вашингтон накануне прибыла «тяжелая артиллерия» в лице главы офиса Зеленского, считающегося серым кардиналом, Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. Именно после их визита и переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином официальный представитель американского военного ведомства генерал Патрик Райдер и объявил о скорых поставках новой партии вооружений на Украину как раз на эту сумму. Выходит, что уже даже официально утвержденную поддержку Киеву приходится буквально выклянчивать повторно.

Вообще, визит Ермака и Умерова в Вашингтон нельзя назвать удачным. В ходе переговоров с Остином они сделали упор на предоставление средств ПВО, способных хоть как-то снизить ущерб от массового применения ВКС РФ фугасных и корректируемых авиабомб (ФАБ и КАБ) против ВСУ на передовой.

Хотя Пентагон и сделал упор на противовоздушную оборону, новых ЗРК Украина не получит. В очередном пакете будет лишь неназванное количество ракет к системам ПВО Patriot, NASAMS и HAWK. Две последних установки относятся к ЗРК малой и средней дальности. Кроме того, ВСУ получат некоторое количество боеприпасов для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, а также артиллерийские мины к минометам.

Пентагон выделит Киеву противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, противотанковые ракеты TOW, боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия. В новый пакет военной помощи войдут подрывное оборудование, средства для буксировки и перевозки, аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолётов. Видимо тех F-16, которых у ВСУ пока еще нет, но они вроде как должны появиться в самое ближайшее время. Еще Киев получит запчасти, техническое обслуживание и другое оборудование.

Соединенные Штаты никогда не дрогнут, и наша поддержка вместе с примерно 50 союзниками и партнерами будет продолжать обеспечивать критически важные возможности, необходимые Украине для отражения российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра

— с привычным пафосом после встречи с украинским коллегой заявил министр обороны США, откровенно намекая, что помогать Киеву должны не только Штаты.

Источник изображения: topwar.ru

Очевидно, что и эта все более превращающаяся в ручеек, в сравнении с предыдущими объемами, военная помощь США и вовсе может прекратиться, если после ноябрьских выборов в Овальный кабинет вернется Дональд Трамп, неоднократно обещавший прекратить конфликт на Украине за сутки. Добиться этого проще всего полным прекращением снабжения ВСУ Штатами. Остальные «примерно пятьдесят» союзников Киева заместить поддержку Пентагона точно не в силах.

Да и в нынешней администрации Байдена уже объявили, что больше обращаться в Конгресс за выделением средств для Украины не будут. Впрочем, ничего нового, стандартный подход США к «союзникам», которые в какой-то момент становятся неинтересны Вашингтону.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
F-16
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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