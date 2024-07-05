Спущен на воду второй минный тральщик для ВМС Бельгии

ЦАМТО, 4 июля. Французская компания Naval Group объявила о состоявшейся 2 июля на верфи Kership в Конкарно церемонии спуска на воду минного тральщика для ВМС Бельгии.

Это третий из 12 минных тральщиков, совместно заказанных министерствами обороны Бельгии и Нидерландов в рамках программы rMCM (robotic Mine Counter Measure).

Тральщик M941 "Турне" (Tournai) является третьим кораблем, построенным в рамках программы rMCM, и вторым, предназначенным для ВМС Бельгии. Как планируется, он будет поставлен заказчику в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали первый меморандум о взаимопонимании по совместной закупке четырех фрегатов и 12 минных тральщиков.

В мае 2019 года по результатам тендера контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков был присужден консорциуму Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics). Официальная церемония заключения соглашения с министерствами обороны Бельгии и Нидерландов состоялась в июле 2019 года. По его условиям, каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

В сентябре 2023 года Франция, Бельгия и Нидерланды подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Франции использовать конструкцию кораблей rMCM для оснащения своих ВМС. Во Франции за поставку беспилотных аппаратов будет отвечать компания Thales.

Резка стали для головного минного тральщика, предназначенного для ВМС Бельгии, началась 19 июля 2021 года, закладка киля состоялась 30 ноября 2021 года. На воду M940 "Остенде" был спущен 29 марта 2023 года. В тот же день был заложен киль второго корабля ВМС Бельгии, M941 "Турне".

Закладка киля головного тральщика ВМС Нидерландов состоялась в июне 2022 года, спуск на воду – 19 октября 2023 года. Киль четвертого корабля серии, "Схевенинген", который будет поставлено ВМС Нидерландов вторым, был заложен 19 июля 2023 года.

В мае 2024 года было объявлено, что по запросу консорциума Belgium Naval & Robotics график поставки первых четырех минных тральщиков будет скорректирован.

Так, первый корабль будет поставлен ВМС Бельгии не в 2024 году, а летом 2025 года. Задержка поставки (M840) "Флиссинген" составит от пяти до шести месяцев. M941 "Турне" ВМС Бельгии и M841 "Схевенинген" ВМС Нидерландов будут переданы с опозданием на один и два месяца, соответственно. Ситуация должна нормализоваться после поставки пятого корабля серии M942 "Брюгге" в декабре 2026 года. Последняя платформа должна быть поставлена заказчикам в 2030 году.