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Ученые научили роботов слушать

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Кадр: Zeyi Liu
Кадр: Zeyi Liu.

arXiv: разработана эффективная методика обучения роботов с помощью звуков

Ученые Лаборатории робототехники и встроенного искусственного интеллекта (ИИ) Стэнфордского университета (США) использовали звук для обучения роботов. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

По словам исследователя Цзэйи Лю, в аудиоматериалах может содержаться множество полезных данных. С помощью эксперимента специалисты доказали, что обучение через звук может быть эффективнее, чем без него.

В ходе исследования ученые взяли подопытного робота и научили его различным операциям с помощью звука. Машине давали прослушать четыре аудиодорожки — звук переворачивания бублика на сковороде, стирания мела с доски, сопряжения двух липких поверхностей и выпадания игральных костей из чашки.

Ученые продемонстрировали каждую задачу несколько сотен раз и выяснили, что после обучения со звуком робот выполнял свои задачи с эффективностью 94 процента. Без звука — только с картинкой — эффективность машины снизилась до 27 процентов.

«Можно с уверенностью сказать, что звук — это самая малоизученная модальность восприятия у роботов», — заявил ознакомившийся с научной работой коллег доцент кафедры робототехники Мичиганского университета Дмитрий Беренсон. В материале говорится, что для увеличения эффективности роботам необходимо научиться различать внешний звук от шума, который издают их детали и компоненты при работе.

Ранее стало известно, что ученые Мэрилендского университета (США) позаимствовали у человеческого глаза особенности и применили их при создании бионической камеры. Так, для лучшей фокусировки роботов научили быстрым движениям глаз продолжительностью 10–20 мс.

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Страны
США
Проекты
AI
Робот
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