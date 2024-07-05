Система РЭБ "Фумигатор" показала высокую эффективность на испытаниях

"Лаборатория ППШ": "Фумигатор" превзошел ожидания по дальности подавления

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Российская переносная система постановки помех "Фумигатор" показала высокую результативность на испытаниях, при этом превзойдя ожидания по дальности подавления, рассказал РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

"Отработали в движении, смотрели, что по дистанции подавления, на какой дистанции дрон падает. Теперь мы отработали занятие опорного пункта, выставления защиты на опорном пункте от FPV-дронов. В данном случае мы его (переносной комплект - ред.) выставили и 6-7 часов он может работать и обеспечивать защиту по стандартным и по измененным частотам в диапазоне работы комплекса. При тестах здесь у нас немножко увеличилась дальность подавления, чем и превзошла наши ожидания. Здесь получается до 250 метров", - рассказал Осломенко.

По его словам, особенности данной системы - комплексный и унифицированный подход. Система состоит из модулей подавления, которые можно установить на бронетехнику или автотранспорт, также есть носимый вариант на базе рамы-рюкзака, который позволяет военнослужащим передвигаться вместе с системой постановки помех, тем самым прикрывая от работы дронов группу пехоты или опорный пункт.

"Переносная система постановки помех "Фумигатор" существует в нескольких вариациях. Первая - для установки на бронетехнику и автотранспорт. Модульная система, которую мы устанавливаем. Второй вариант - это переносной "Фумигатор" в виде двух рам для переноски... К этой концепции мы шли три года. Она состоит из пяти модулей. Модули, которые направлены для защиты от FPV-дронов и от сбросов с коммерческих дронов. То есть защита должна осуществляться комплексная", - заключил Осломенко.