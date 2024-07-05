Минобороны сообщило, что ЗРК "Витязь" успешно сбивает ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" успешно отражает в ходе СВО атаки баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удары врага. Зенитчики могут отправить навстречу вражеским снарядам от реактивных систем и свой полный залп. 12 ракет-перехватчиков полетят в разные стороны, но точно к целям. Комплекс сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца - ATACMS и Storm Shadow. С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов - до 16 за один залп", - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, основное отличие "Витязя" от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300.

"С одной радиолокационной станцией могут работать пять пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трех станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки", - отметили в ведомстве.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) ТАСС заявляли, что ракеты ATACMS в ходе СВО уже не раз уничтожал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Также, по словам генерального директора холдинга Олега Рязанцева, фиксировались случаи успешного поражения морским "Панцирем-М" крылатой ракеты Storm Shadow.