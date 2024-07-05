Войти
ТАСС

Минобороны сообщило, что ЗРК "Витязь" успешно сбивает ракеты Storm Shadow

422
0
+2
ЗРК С-350 "Витязь"
ЗРК С-350 "Витязь".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" успешно отражает в ходе СВО атаки баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удары врага. Зенитчики могут отправить навстречу вражеским снарядам от реактивных систем и свой полный залп. 12 ракет-перехватчиков полетят в разные стороны, но точно к целям. Комплекс сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца - ATACMS и Storm Shadow. С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов - до 16 за один залп", - сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, основное отличие "Витязя" от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300.

"С одной радиолокационной станцией могут работать пять пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трех станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки", - отметили в ведомстве.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) ТАСС заявляли, что ракеты ATACMS в ходе СВО уже не раз уничтожал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". Также, по словам генерального директора холдинга Олега Рязанцева, фиксировались случаи успешного поражения морским "Панцирем-М" крылатой ракеты Storm Shadow. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.07.2014
Фактор неуязвимости
10.01.2014
Силой оружия
24.09.2013
Зарубежные СМИ: «Алмаз-Антей» представил зенитно-ракетный комплекс «Витязь» С-350E
24.01.2012
ВВС России получат 30 "Витязей" за девять лет
04.05.2010
"Мысль российского инженера работает быстрее, чем мысль российского бюрократа"
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов