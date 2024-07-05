Минобороны: ВСУ пытаются выведать расположение ПВО ВС РФ с помощью воздушных шаров

Российские военные рассказали, что метеошары привлекают на себя огонь, позволяя узнать расположение расчетов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью запуска воздушных шаров пытаются узнавать местоположение российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил заместитель начальника расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" с позывным Питер.

"Пытаются запускать что-то вроде метеошаров, которые летают на большой высоте. По сути, это просто шар с отражателем. То есть на такой дальности мы не можем точно сказать, что это: вроде летит по параметрам беспилотник. И вот враг пытается просто выманить нас, чтобы мы стрельнули и он узнал, где мы, и уже дальше работал", - сказал военный на кадрах, распространенных Минобороны РФ.

По его словам, сложнее всего расчету комплекса работать по маленьким беспилотникам, летящим с низкой скоростью, поскольку их сложно обнаружить из-за помех. "Но ищем, уничтожаем", - заверил Питер.