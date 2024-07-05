Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Ракетный комплекс С-350 "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет HIMARS в зоне СВО

ЗОНА СВО, 4 июл — РИА Новости. Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным "Лев".

"Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет РСЗО — Прим. ред.) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", — рассказал командир ракетного комплекса.

По словам военнослужащего, цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение цели на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ракетный комплекс тратит не более 8 секунд, а в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до 3 секунд, вне зависимости от режима работы установки: автоматического или при участии оператора.

"Основное преимущество ракет данного комплекса — это то, что она оснащена головкой самонаведения, вследствие чего все маневренные цели становятся легкой мишенью, ракета маневрирует параллельно цели" — добавил командир дивизиона.

Собеседник агентства также отметил ряд преимуществ перед другими ракетными комплексами, среди которых высокая мобильность, маневренность и проходимость установки в сложных дорожных и погодных условиях, что значительно сокращает время работы на огневой позиции. Комплекс имеет автономную систему питания - отсутствует зависимость от внешних источников. Дивизион данного ракетного комплекса имеет значительно удаленный разброс на местности между установками, а бронированная кабина значительно увеличивает безопасность экипажа.

Ракетный комплекс имеет полностью автономный, уникальный в своем роде режим работы по целям. "Автоматический режим у данного комплекса работает идеально. В данном режиме не было совершено ни одного лишнего пуска ракеты. Все ракеты достигли своих целей", - сказал военнослужащий.

Среди успешно пораженных "Витязем" целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа.