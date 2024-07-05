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РИА Новости

ВСУ используют радиоуправляемые платформы под Харьковом, заявил офицер

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ВСУ
ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Офицер "Севера": ВСУ используют радиоуправляемые платформы для доставки припасов

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 4 июл – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ на харьковском направлении используют радиоуправляемые платформы для доставки питания и боеприпасов на свои позиции из-за плотного огня артиллерии и работы расчетов БПЛА сил РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".

Видео уничтожения такого аппарата оказалось в распоряжении РИА Новости.

"На харьковском направлении противник пытается применять радиоуправляемые платформы для подвоза боеприпасов и продуктов на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.). Все, что большое и движется (автомобили, бронетехника - ред.), бойцы группировки "Север" уничтожают", - рассказал офицер.

Из-за плотного огня артиллерии и применяемых БПЛА противник перестает использовать технику уже за несколько километров до линии боевого соприкосновения. Собеседник агентства уточнил, что при обнаружении таких платформ, разведчики группировки "Север" уничтожают их также с помощью FPV-дронов.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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