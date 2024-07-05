Войти
ТАСС

В России заявили о разработках для создания кораблей "без права на ошибку"

444
0
+1
Модель аванпроекта перспективного эскадренноого миноносца под шифром "Шквал", предлагаемого ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Модель аванпроекта перспективного эскадренноого миноносца под шифром "Шквал", предлагаемого ФГУП "Крыловский государственный научный центр".
Источник изображения: Никита Григорьев / FlotProm

В конструкцию судна в ходе строительства не нужно будет вносить изменения, пояснил научный руководитель Крыловского центра Валерий Половинкин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разработки и исследования Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) позволяют реализовать принцип создания кораблей "без права на ошибку", то есть без внесения изменений в их конструкцию в ходе строительства. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по кораблестроению.

"КГНЦ обладает уникальным стендовым оборудованием, позволяющим уже на стадии выработки концептуального проекта создания корабля выполнить оценку не только его мореходных свойств, но и в целом всех основных его боевых характеристик. Такой подход позволяет реализовать принцип создания корабля "без права на ошибку", - сказал Половинкин.

Верфи и конструкторские бюро, считает Половинкин, должны работать в едином информационно-производственном пространстве с одной цифровой моделью корабля. А для непрерывного обеспечения единства конструкторской 3D-модели и строящегося заказа нужно внедрять современные средства судометрики.

О концепт-проекте и роботизации

Эксперт отметил, что для снижения стоимости постройки кораблей и подводных лодок особое внимание следует уделить стандартизации и унификации. Обеспечение единства для станков с программным управлением, программ раскроя, производственной документации, нормативно-технической базы позволят резать металл на строительство корабля не последовательно на одной верфи, а параллельно на нескольких. Такой подход, уточнил Половинкин, позволяет сократить цикл резки металла в 3-5 раз.

Он напомнил, что в практике мирового военного кораблестроения крупные корабли не строятся на одной верфи - это дорого и длительно. Поэтому он выступил за внедрение в отечественную практику кораблестроения понятие распределенной верфи.

По словам Половинкина, разработанные в России технологии позволяют полностью роботизировать и автоматизировать операции подготовки кромок, сборочно-сварочных и обварочных операций для узлов и другие. Благодаря применению элементов искусственного интеллекта роботы способны, опираясь на конструкторскую 3D-модель, работать без участия человека с ростом производительности труда до шести раз, добавил эксперт.

Он считает, что в настоящее время в интересах снижения стоимости создания перспективных кораблей крайне необходимо вернуться к существовавшей ранее практике концептуального или исследовательского проектирования. Концептуальный проект перспективного корабля должен стать обязательным этапом его проектирования, заключил он.

Президент на совещании 26 июня сказал, что рассчитывает на значительное снижение стоимости строительства военных кораблей в будущем. Также Путин отметил, что Россия должна спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины XXI века. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.04.2007
Поймали большую волну. Создавая холдинг-гигант, правительство намерено вытянуть из провала судостроительную отрасль
29.03.2007
ВЫДЕРЖАТЬ НАТИСК МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ СУДОСТРОЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СОЗДАНИИ ОСК
26.03.2007
Указами президента РФ преобразованы ряд судостроительных предприятий
26.03.2007
Свистать всех. Президент России объединил все судостроение
13.03.2007
Водные процедуры В судостроении будет создан аналог ОАК
13.03.2007
В Санкт-Петербурге может быть зарегистрирована Объединенная судостроительная корпорация России
02.03.2007
Судостроение реформируют на раз-два-три-четыре Все крупные российские верфи будут объединены в четыре подконтрольных государству ОАО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов