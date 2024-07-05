В России заявили о разработках для создания кораблей "без права на ошибку"

В конструкцию судна в ходе строительства не нужно будет вносить изменения, пояснил научный руководитель Крыловского центра Валерий Половинкин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разработки и исследования Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) позволяют реализовать принцип создания кораблей "без права на ошибку", то есть без внесения изменений в их конструкцию в ходе строительства. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина на совещании по кораблестроению.

"КГНЦ обладает уникальным стендовым оборудованием, позволяющим уже на стадии выработки концептуального проекта создания корабля выполнить оценку не только его мореходных свойств, но и в целом всех основных его боевых характеристик. Такой подход позволяет реализовать принцип создания корабля "без права на ошибку", - сказал Половинкин.

Верфи и конструкторские бюро, считает Половинкин, должны работать в едином информационно-производственном пространстве с одной цифровой моделью корабля. А для непрерывного обеспечения единства конструкторской 3D-модели и строящегося заказа нужно внедрять современные средства судометрики.

О концепт-проекте и роботизации

Эксперт отметил, что для снижения стоимости постройки кораблей и подводных лодок особое внимание следует уделить стандартизации и унификации. Обеспечение единства для станков с программным управлением, программ раскроя, производственной документации, нормативно-технической базы позволят резать металл на строительство корабля не последовательно на одной верфи, а параллельно на нескольких. Такой подход, уточнил Половинкин, позволяет сократить цикл резки металла в 3-5 раз.

Он напомнил, что в практике мирового военного кораблестроения крупные корабли не строятся на одной верфи - это дорого и длительно. Поэтому он выступил за внедрение в отечественную практику кораблестроения понятие распределенной верфи.

По словам Половинкина, разработанные в России технологии позволяют полностью роботизировать и автоматизировать операции подготовки кромок, сборочно-сварочных и обварочных операций для узлов и другие. Благодаря применению элементов искусственного интеллекта роботы способны, опираясь на конструкторскую 3D-модель, работать без участия человека с ростом производительности труда до шести раз, добавил эксперт.

Он считает, что в настоящее время в интересах снижения стоимости создания перспективных кораблей крайне необходимо вернуться к существовавшей ранее практике концептуального или исследовательского проектирования. Концептуальный проект перспективного корабля должен стать обязательным этапом его проектирования, заключил он.

Президент на совещании 26 июня сказал, что рассчитывает на значительное снижение стоимости строительства военных кораблей в будущем. Также Путин отметил, что Россия должна спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины XXI века.