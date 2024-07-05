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ТАСС

Разработчик сообщил о начале испытаний беспилотной бронемашины "Зубило" военными

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Источник изображения: Софья Сандурская/ ТАСС

Гендиректор компании АО "Ремдизель" Александр Захаров отметил, что российские бойцы стараются все чаще использовать беспилотную технику, чтобы минимизировать потери личного состава

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" начал проходить испытания в ВС РФ. Как рассказал ТАСС генеральный директор компании - разработчика АО "Ремдизель" Александр Захаров, интерес к нему проявили, в частности, специалисты инженерных войск РФ.

"Зубило" сейчас проходит апробацию в разных родах войск, интерес к ней есть. В частности, у "инженеров" [инженерных войск РФ]. Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава", - сообщил он.

Беспилотный автомобиль "Зубило" впервые был представлен на форуме "Армия-2023". Машина предназначена для поддержки штурмовых групп, ее также можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов, зарядки радиостанций и квадрокоптеров, кроме того, может оснащаться зенитными установками или боевыми модулями. Броня лобовой части машины выдерживает попадание из 30-мм пушки. Все возможности техники еще прорабатываются, однако в "Ремдизеле" заявляли ТАСС о планах по увеличению автономности автомобиля. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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