Разработчик сообщил о начале испытаний беспилотной бронемашины "Зубило" военными

Гендиректор компании АО "Ремдизель" Александр Захаров отметил, что российские бойцы стараются все чаще использовать беспилотную технику, чтобы минимизировать потери личного состава

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" начал проходить испытания в ВС РФ. Как рассказал ТАСС генеральный директор компании - разработчика АО "Ремдизель" Александр Захаров, интерес к нему проявили, в частности, специалисты инженерных войск РФ.

"Зубило" сейчас проходит апробацию в разных родах войск, интерес к ней есть. В частности, у "инженеров" [инженерных войск РФ]. Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава", - сообщил он.

Беспилотный автомобиль "Зубило" впервые был представлен на форуме "Армия-2023". Машина предназначена для поддержки штурмовых групп, ее также можно использовать для подвоза боеприпасов, перевозки грузов, зарядки радиостанций и квадрокоптеров, кроме того, может оснащаться зенитными установками или боевыми модулями. Броня лобовой части машины выдерживает попадание из 30-мм пушки. Все возможности техники еще прорабатываются, однако в "Ремдизеле" заявляли ТАСС о планах по увеличению автономности автомобиля.