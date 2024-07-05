Войти
ТАСС

Минобороны сообщило об организации тыловиками подземного огорода

409
0
0
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции
Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военнослужащие МТО в зоне спецоперации также развернули хлебозаводы, полевые кухни, столовые, пункты хранения и заправки, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты тыла 1-й гвардейской танковой армии в комплексе объектов материально-технического обеспечения сделали подземный огород, где выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, картошку, помидоры и огурцы. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Запад" в одном из районов размещения подразделений в зоне СВО развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, пункты хранения и заправки, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО. Все помещения снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сеть. Крыша делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом. <…> Также военнослужащие применили смекалку и организовали под землей мини огород, где выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, картошку, помидоры и огурцы. Организация такого огорода связана с тем, чтобы военнослужащим всегда была частичка дома и, как говорится, с грядки вкуснее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все производство находится под землей. Они готовят каждый день разнообразное меню и пекут пирожки, сладкие булочки, пиццы. Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

"Крупнейшие продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме, выполняют отгрузку, погрузку, хранение продуктов питания для военнослужащих, которые насчитывают не одну сотню наименований. Среди широчайшей номенклатуры - свежие овощи и фрукты, молочные продукты, колбасные изделия, сыры, консервы, крупы. Образцы всех поступающих продуктов проходят обязательное лабораторное исследование на предмет свежести, пригодности к употреблению, соответствию войсковым нормам питания. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", - отметили в оборонном ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.08.2006
Игра в санкции
22.08.2006
ВВС России и Белоруссии подготовили документы по созданию единой региональной системы ПВО двух стран
22.08.2006
Начальник Генштаба ВС РФ и начальник штаба Сухопутных войск Индии обсудили в Москве вопросы сотрудничества в военной области
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Новая зенитная система С-400 "Триумф" будет оснащаться новыми ракетами
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 13:15
  • 2471
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 10:37
  • 1
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов
  • 04.07 18:10
  • 1
Западные аналитики утверждают, что у России становится всё меньше и меньше оружия
  • 04.07 16:42
  • 0
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 04.07 16:41
  • 0
Не стоит из белорусских «Шахедов» делать сенсацию
  • 04.07 16:14
  • 147
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 04.07 14:36
  • 1
Лента TG - мониторинг сообщений телеграмм-каналов на ВПК.name
  • 04.07 14:33
  • 3
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 10:11
  • 1
Сенатор заявила, что применение оружия США для атак по Крыму повлечет ответ РФ
  • 04.07 09:58
  • 1
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России – и не только на фронте (Parlamentní listy, Чехия)
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов