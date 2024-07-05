Минобороны сообщило об организации тыловиками подземного огорода

Военнослужащие МТО в зоне спецоперации также развернули хлебозаводы, полевые кухни, столовые, пункты хранения и заправки, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты тыла 1-й гвардейской танковой армии в комплексе объектов материально-технического обеспечения сделали подземный огород, где выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, картошку, помидоры и огурцы. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Запад" в одном из районов размещения подразделений в зоне СВО развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, пункты хранения и заправки, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО. Все помещения снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сеть. Крыша делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом. <…> Также военнослужащие применили смекалку и организовали под землей мини огород, где выращивают зеленый лук, укроп, петрушку, картошку, помидоры и огурцы. Организация такого огорода связана с тем, чтобы военнослужащим всегда была частичка дома и, как говорится, с грядки вкуснее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все производство находится под землей. Они готовят каждый день разнообразное меню и пекут пирожки, сладкие булочки, пиццы. Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

"Крупнейшие продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме, выполняют отгрузку, погрузку, хранение продуктов питания для военнослужащих, которые насчитывают не одну сотню наименований. Среди широчайшей номенклатуры - свежие овощи и фрукты, молочные продукты, колбасные изделия, сыры, консервы, крупы. Образцы всех поступающих продуктов проходят обязательное лабораторное исследование на предмет свежести, пригодности к употреблению, соответствию войсковым нормам питания. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые", - отметили в оборонном ведомстве.