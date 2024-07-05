Директива доставки: создано Донецкое управление военных сообщений

По мнению экспертов, новая структура улучшит снабжение подразделений на передовой

Создано Донецкое управление военных сообщений. Как выяснили «Известия», это подразделение органов Военных сообщений (ВОСО) в составе Южного военного округа уже участвует в работах по восстановлению транспортной инфраструктуры вошедших в состав РФ регионов, а также занимается переброской военнослужащих, грузов и техники по железнодорожным магистралям. Эксперты отмечают, что новая структура позволит улучшить снабжение армейских подразделений на передовой.

Путь в Крым

Донецкое управление военных сообщений уже участвует в перевозке военных грузов, а также в работах по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей сообщение с Крымом. В планах — содействие в организации пассажирского сообщения между новыми территориями и основными российскими регионами, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Органы ВОСО являются полномочными представителями Министерства обороны РФ на железнодорожном, морском, речном и воздушном транспорте. Их личный состав активно принимает участие в специальной военной операции. Так, например, ранее сообщалось, что более 80% офицеров органов военных сообщений Центрального военного округа побывали на СВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

В зоне СВО Донецкое управление военных сообщений в первую очередь будет отвечать за наведение порядка при перемещении военнослужащих, военной техники, боеприпасов и иных грузов, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— В военной сфере бесперебойная работа железных дорог — это ключевой момент, — отметил он. — От них зависит не только надежная работа тыла, но и ситуация на передовой. Наши бойцы и командиры должны вовремя получать боеприпасы, продукты, горюче-смазочные материалы — без этого современные боевые действия вести нельзя. А без четкого и своевременного снабжения не будет побед. Работа структур ВОСО на новых территориях будет напряженной. Ситуация там непростая — украинские диверсанты пытаются действовать на наших коммуникациях.

Главная задача нового управления — проталкивать военные грузы, чтобы они приходили своевременно и в нужное место, уточнил военный эксперт полковник Виктор Литовкин.

— Для этого необходима военная комендатура, которая этим будет заниматься, — отметил он. — Подъездные пути, перегрузочные станции, наличие необходимого оборудования для погрузки-разгрузки — всё это они будут контролировать. Их задача вовремя разгрузить железнодорожные составы и отправить машины на передовую.

Эксперт также отметил, что офицерам Донецкого управления военных сообщений придется контролировать состояние железнодорожной инфраструктуры — она должна быть готова к работе в любой момент. При необходимости они смогут привлекать железнодорожные войска, которые будут приводить ее в порядок.

Александр Перенджиев рассказал, что раньше нагрузка по перевозке личного состава и военных грузов частично ложилась на командиров полков или дивизий, отнимая у тех время и силы от исполнения основных обязанностей. Теперь эта проблема решена, уверен он.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, железнодорожный транспорт имеет преимущества перед автомобильным.

— Он обеспечивает большие объемы перевозок, — объяснил Александр Перенджиев. — Грузовиками и «Газелями» много не перевезешь. Они могут быть хороши для перевозки гуманитарной помощи, но армейское снабжение — это совсем другие масштабы. Автотранспорт тут играет важную, но не решающую роль. Машинами можно доставлять грузы на линию соприкосновения из тыловых складов. Но перебросить и сконцентрировать нужные ресурсы лучше всего, использую железную дорогу.

Дороги новых регионов

Сегодня на новых территориях ведется масштабное строительство транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает запросы не только гражданских, но и военных властей. Так, до конца 2024 года планируется запустить в работу железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

К марту 2023 года удалось закончить первый этап проекта: проложить участок протяженностью 63 км и восстановить 140 км путей. По словам первого заместителя руководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олега Калеватых, грузовые поезда по новому маршруту уже начали курсировать. Пассажирское сообщение возобновится только после нормализации обстановки в регионе.

Ранее Владимиру Путину докладывали о том, что была восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что все региональные автодороги на территории новых субъектов России будут приведены в порядок в течение трех лет. По данным ГК «Автодор», к октябрю прошлого года было отремонтировано более 1350 км автодорог, в том числе открыто движение по 18 мостам. А с марта возобновлено движение ряда пригородных поездов в Луганской Народной Республике.

Не только в СВО

Сейчас структуры, связанные с армейской логистикой, укрепляются не только в зоне СВО. Ранее «Известия» писали, что в составе Северного флота появятся специальные железнодорожные подразделения. Они займутся ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией путей в условиях Заполярья. Их оснастят специальной техникой для работы в арктических условиях.

Это нужно для обеспечения подвоза вооружений, топлива, других материальных средств. Первая железнодорожная рота была сформирована в 2023 году. По опыту ее работы принято решение создать аналогичные формирования.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Андрей Федоров