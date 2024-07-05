Вызревают планы Трампа относительно НАТО (Politico, США)

Politico: Трамп может отказаться от расширения НАТО в случае победы на выборах

Дональд Трамп вынашивает грандиозные планы реформ в НАТО, пишет Politico. В случае победы на выборах в ноябре он не намерен "полностью" выводить Америку из альянса — его цель состоит в том, чтобы заставить Европу быть более самостоятельной и менее пассивной. Однако сама Европа с этой миссией не справится.

Дональд Трамп так много раз угрожал вывести Америку из НАТО (или, во всяком случае, делал вид, что угрожает), что для многих его критиков вопрос заключается исключительно в том, когда именно это произойдет — а никак не в том, хватит ли у него духу в случае избрания навсегда порвать с альянсом, который, ни много ни мало, вот-вот должен встретить свою четвертьвековую годовщину.

По правде говоря, согласно интервью с бывшими сотрудниками национальной безопасности в администрации Трампа и экспертами по обороне, которые, вероятно, будут работать с ним во время его второго срока, Америка вряд ли полностью выйдет из НАТО. Но даже если США формально не покинут организацию, это не означает, что альянс переживет президентство Трампа в целости и сохранности.

Трамп не только будет ожидать от европейских стран резкого увеличения расходов на общую оборону (его главная претензия к ним, когда он был президентом) в обмен на дальнейшее участие США в работе организации — он также может предпринять то, что Дэн Колдуэлл, военный эксперт, хорошо знающий, как мыслят советники Трампа по национальной безопасности, называет "радикальной переориентацией" НАТО.

"На самом деле у нас больше нет выбора", — заявил Колдуэлл журналу POLITICO Magazine, сославшись на растущий долг США, существенное уменьшение численности военного набора в американскую армию и состояние ВПК, который не может справиться с вызовами со стороны как России, так и Китая.

Ни Трамп, ни его предвыборный штаб еще не назвали новую команду национальной безопасности и открыто не приняли новую повестку дня по НАТО. Его штаб не ответил на несколько запросов о комментариях к этой статье.

Но бывшие чиновники и эксперты, высказывавшиеся для этой статьи — некоторые официально, а некоторые на условиях анонимности — вовлечены в продолжающиеся в окружении Трампа дебаты о том, насколько настойчиво следует толкать европейцев к созданию архитектуры безопасности, которая больше нравится американскому миллиардеру.

По словам этих чиновников, США удержат свой ядерный зонтик над Европой и во время второго срока Трампа, сохранив свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы. Между тем задачи по комплектованию сухопутных сил и оснащению их бронетехникой, а также вопросы материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдут из рук американцев в ведение европейцев. Части этого плана были изложены в статье, опубликованной в феврале 2023 года связанным с Трампом "Центром обновления Америки" (Center for Renewing America). Но в последующие месяцы среди сторонников Трампа возник и принял законченные очертания более детальный консенсус относительно новой концепции НАТО.

Сдвиг, который она предусматривает, будет включать "значительное и существенное сокращение присутствия Америки в сфере безопасности, то есть отход от роли основного поставщика боевой мощи в Европе — что подразумевает оказание ей поддержки континенту только во время кризисов", — сказал Колдуэлл, который прежде работал главным советником Рассела Воута, бывшего высокопоставленного чиновника администрации Трампа, в мае назначенного директором по политическим вопросам Национального штаба республиканской партии. Он, как ожидается, будет одной из первых скрипок во второй администрации Трампа. Воут также является президентом упомянутого "Центра обновления Америки".

Еще одно новшество плана Трампа — переход НАТО на двухуровневую структуру. Суть этой идеи, впервые предложенной другим высокопоставленным чиновником администрации пока еще экс-президента, генерал-лейтенантом армии в отставке Китом Келлоггом, заключается в том, что страны-члены, которые еще не достигли цели расходов на уровне 2% ВВП на оборону, "не будут пользоваться военной щедростью и гарантиями безопасности со стороны Соединенных Штатов", как заявил один из экспертов по национальной безопасности, сторонник Трампа, который говорил на условиях анонимности. Это можно рассматривать как нарушение статьи 5 Североатлантического договора, обязывающей каждого члена альянса предпринимать "такие действия, которые он считает необходимыми", чтобы помочь тому участнику Договора, который подвергается нападению. Но эксперты внешнеполитического "мозгового треста" Трампа отмечают, что формулировки статьи 5 являются весьма гибкими и не требуют от кого-либо из членов НАТО отвечать на агрессию именно применением военной силы.

Трамп постоянно выражал недовольство тем, что союзники по НАТО "обдирают Америку", не достигая целевого показателя расходов в 2 процента. Совсем недавно он фактически пригласил Россию напасть на "бездельников в НАТО", заявив, что он "поощрит" русских "делать все, что они, черт возьми, захотят" со странами-членами, которые еще не достигли целевого показателя расходов на оборону. И это спустя десятилетие после того, как союзники по Североатлантическому договору пообещали сделать это на своем саммите в Уэльсе в 2014 году.

Стремление как можно быстрее завершить конфликт на Украине, продолжающийся уже два с половиной года, также, вероятно, будет одним из краеугольных камней политики Трампа в отношении НАТО. В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат в президенты от республиканской партии обдумывает сделку, в соответствии с которой НАТО обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток — особенно на Украину и в Грузию — и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе. Об этом POLITICO сообщили два других эксперта по национальной безопасности из команды Трампа.

В целом новый подход Трампа к этим вопросам будет равнозначен революции в НАТО — той, которую, по мнению многих критиков, Европа совершенно неспособна совершить в обозримом будущем. США, безусловно, являются крупнейшим инвестором альянса, затрачивая около 860 миллиардов долларов на оборону — в 2023 году это составило 68% от общего бюджета организации. Это более чем в 10 раз превышает показатели Германии, которая занимает второе после США место по размеру сумм, выделяемых на совместную оборону. Значительная часть этих трат США, составляющая около 3,5% ВВП страны, идет на защиту Европы, хотя Пентагон и отказывается обнародовать точные цифры, говорит Джереми Шапиро, директор по научно-исследовательским работам Европейского совета по международным отношениям.

На встрече с президентом Джо Байденом в Вашингтоне в начале этого месяца уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что 23 из 31 члена НАТО близки к тому, чтобы достигнуть цели альянса по военным расходам в 2% ВВП. "Это более чем в два раза больше, чем четыре года назад", — сказал Столтенберг. Ожидается, что в эту группу впервые с начала 1990 годов будет входить и Германия — но "ястребиный" министр обороны этой страны Борис Писториус, похоже, стремится добиться большего, призывая Германию увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Но даже если Германия достигнет этого показателя, некоторые бывшие сотрудники министерства обороны, поддерживающие Трампа, говорят, что этого все равно будет недостаточно. "Я за сохранение Североатлантического альянса, но я думаю, что единственный способ сделать это — и я постоянно говорю об этом европейцам — это взять на себя гораздо большее бремя", — сказал Элбридж Колби, который руководил разработкой Стратегии национальной обороны в первой администрации Трампа в качестве заместителя помощника министра обороны по стратегии и развитию вооруженных сил и который, как говорят, претендует на высокий пост в сфере национальной безопасности во второй администрации.

"Мы не устали, мы не можем делать в 10 раз больше, чем немцы, и мы должны быть готовы быть с ними жесткими. Но это повлечет соответствующие последствия, — сказал Колби в интервью. — Мы хотим, чтобы НАТО была активной, но мы также хотим, чтобы лидировали в ей европейцы. Это была изначальная идея. Это была идея Дуайта Эйзенхауэра". Только сейчас, столкнувшись с угрозой со стороны Китая, необходимость таких изменений становится гораздо более острой, считает Колби. "У Соединённых Штатов недостаточно военных сил, чтобы обойти всех своих противников. ... Мы не можем сломать все наши копья в Европе о щиты русских, когда мы знаем, что китайцы и русские сотрудничают, а Китай представляет собой более опасную и значительную угрозу", — поясняет он.

Некоторые из экспертов, поддерживающих Трампа, в основном сосредоточены на вопросе расходов, в то время как другие хотят, чтобы европейские страны не только тратили больше, но и взяли на себя гораздо большую военную нагрузку. Кирон Скиннер, бывший руководитель отдела политического планирования при госсекретаре Майке Помпео и ключевой игрок в "Проекте 2025", детальной программе на второй срок Трампа, подчеркивает необходимость увеличения европейских расходов в качестве отправной точки. "Мы должны правильно определить роль Америки в мире в 21 веке, и именно об этом идет речь" — сказала она. — США — это не глобальный банкомат. НАТО может внести значительный вклад на Атлантическом и Индо-Тихоокеанском театрах, и нам необходимо больше стратегического мышления с обеих сторон".

Первым испытанием грандиозных планов Трампа относительно НАТО, если он победит в гонке за Белый дом, станет урегулирование конфликта на Украине. США усилили свою центральную роль в НАТО с момента начала российской спецоперации, отправив в Европу 20 000 военнослужащих (всего там находится 100 000 человек) в дополнение к своим воздушным, наземным, морским, кибер- и космическим контингентам. По словам двух близких к Трампу экспертов по национальной безопасности, он сейчас рассматривает возможность заключения соглашения с Путиным относительно того, на каких условиях и какие страны могли бы вступить в НАТО. Подобный шаг не оставил бы и камня на камне от расплывчатого обещания НАТО о будущем членстве Украины — то есть от всей политики кормления надеждами, которую Байден продолжает, хотя и без каких-либо обязательств по срокам.

В апреле The Washington Post сообщила, что предварительный план Трампа также включает в себя оказание давления на Украину- с тем, чтобы она уступила России Крым и Донбасс.

"Я ожидаю быстрого соглашения, которое положит конец конфликту", — сказал Кевин Робертс, президент The Heritage Foundation, влиятельного аналитического центра, связанного с Трампом, который разработал "Проект 2025". Робертс сказал в интервью, что он не может сообщить никакой инсайдерской информации по планам Трампа.

Но, по словам одного из экспертов по национальной безопасности, говорившего на условиях анонимности, Трамп "может быть открыт для чего-то, исключающего расширение НАТО и не возвращающегося к границам 1991 года для Украины. Такой документ может появиться на столе. Но это не означает отказа от любой другой возможности, в том числе поставок большого количества оружия на Украину".

Сам Трамп публично не раскрывал подробностей своих планов относительно Украины — но в ходе предвыборной кампании он неоднократно клялся положить конец войне и называл это одной из приоритетнейших для него задач. "Я сделаю это еще до того, как официально войду в Овальный кабинет, сразу после того, как мы выиграем президентские выборы", — заявил он на митинге 22 июня в Филадельфии. На вопрос в подкасте от 21 июня о том, готов ли он отказаться от расширения НАТО на Украину, Трамп ответил (в своих замечаниях, которые практически не освещались), что обещание членства Украины в НАТО было "ошибкой" и "на самом деле явилось причиной, из-за которой началась эта война". Многие в лагере Трампа открыто предпочитают сценарий, при котором Украина останется вне НАТО. "НАТО уже расширилось далеко за пределы того, что нам было нужно для построения антигегемонистской коалиции против России", — сказал Колби.

14 июня Путин заявил, что Россия будет готова вести переговоры о прекращении конфликта, если Украина откажется от любых амбиций по вступлению в НАТО и выведет войска из четырех регионов, которые Москва называет своими. На вопрос во время дебатов с Байденом 27 июня, приемлемы ли такие условия, Трамп ответил: "Нет, они неприемлемы. Но послушайте, эта война вообще не должна была начинаться".

Критики говорят, что давление на Украину с требованием отказа от территорий только оправдает захват ее земель Путиным. Но Трамп ясно дал понять, что он так же мало любит Украину, как и НАТО — он прямо сказал спикеру палаты представителей Майку Джонсону во время своего визита на Капитолийский холм в июне, что Украина "существует не для нас" и что "мы должны платить больше НАШИМ ВОЙСКАМ вместо того, чтобы отправлять на Украину 60 миллиардов долларов". Об этом говорится в твите члена палаты представителей от республиканской партии Мэтта Гетца. Другой представитель республиканской партии, Дон Бэкон, рассказал репортерам, что Трамп тогда пренебрежительно отнесся к цели Киева по изгнанию русских, которая была принципиальна для Байдена. "Трамп думает примерно так: если Украина победит, какая в этом будет выгода для нас?" — сказал Бэкон.

Самая большая проблема с формирующимся подходом Трампа к НАТО, говорят эксперты, может заключаться в том, что европейские страны в обозримом будущем будут не готовы совладать с ложащимися них плечи столь серьезными обязанностями в военной сфере — несмотря на их предварительные планы по "защите НАТО от Трампа" путем обещания увеличить расходы. Но у них может элементарно не быть выбора — поскольку на этот раз у Трампа будет больше рычагов влияния, чтобы требовать от Европы того, что он хочет. И все потому, что львиную долю военной помощи Киев получает именно от Вашингтона — а Европа тем временем становится экономически слабее и больше, чем когда-либо прежде, зависит от поставок энергоносителей из США.

Европейские лидеры отрицают это, говорят многие американские эксперты. "Они на самом деле понятия не имеют, чем заменить Соединенные Штаты", — говорит Шапиро из Европейского совета по международным отношениям. Амбициозные попытки президента Франции Эммануэля Макрона добиться большей независимости от оборонного зонтика США потерпели неудачу. Столтенберг в последние месяцы своего 10-летнего срока на посту генерального секретаря НАТО начал утверждать, что американцы должны быть удовлетворены тем, что европейская оборона помогает поддерживать оборонную промышленность США. "Они решили иметь непоколебимую веру в то, что США всегда будут там, — сказал Шапиро. — Мне кажется, что это не совсем план, а всего лишь надежда, которая у них есть в отсутствие плана".

Критики в лагере Трампа говорят, что европейцам необходимо развивать единую трансграничную оборонную промышленность, а не национальные ВПК, чтобы повысить свой военный потенциал и выполнить все еще невыполненное обещание значительно расширить силы быстрого реагирования НАТО с 40 000 до примерно 300 000 военнослужащих. Но, за исключением некоторых стран — таких как, например, Польша — европейские правительства по-прежнему питают какие-то иллюзорные представления относительно того, что именно потребуется сделать, говорит Колдуэлл.

Со своей стороны, Трамп по-прежнему избегает какой-либо конкретики относительно своих планов по взаимодействию с Европой и НАТО. Однако в рамках предвыборной кампании "Повестка дня 47" Трамп заявил в видео, опубликованном в марте, что "Америка должна завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который был начат при его первой администрации". Трамп также недавно сказал Найджелу Фараджу, своему крайне правому британскому стороннику, что США под его руководством "на 100 процентов" продолжат быть частью НАТО — но только пока европейские страны "будут играть честно".

Воут, новый директор по политическим вопросам национального штаба республиканской партии и бывший директор Административно-бюджетного управления при администрации Трампа, является крайне правым националистом, который считает, что главной угрозой для США является Китай. Его считают вероятным кандидатом на пост главы аппарата второй администрации Трампа. Он не ответил на просьбу об интервью, но, по словам коллег, знакомых с его взглядами, Воут также считает, что Вашингтону следует играть более "спящую" роль в НАТО.

Робертс говорит, что в последние месяцы через Heritage Foundation прошел целый поток европейцев, обеспокоенных тем, что может произойти при президентстве Трампа. "У меня были встречи с двумя или тремя послами наших союзников — и это влиятельные страны — которые просто этого не понимают, — сказал он. — Они не понимают, что вы не можете приехать в Соединенные Штаты из Европы и сказать, что мы, американцы, должны дать вам больше денег, потому что Путин собирается вторгнуться в вашу страну. Американский налогоплательщик говорит: „А что вы сделали сами? Что сделала Германия? Почему Европа продолжает покупать российский природный газ?“ Прежде чем прийти к нам за подачкой, приведите в порядок свой двор".

Германия прекратила прямой импорт российского газа после того, как Путин ввел войска на Украину в 2022 году, но Голландия и Бельгия, вторая и третья по страны по поставкам газа в Германию по-прежнему импортируют значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из российского проекта "Ямал СПГ". Как написал с разочарованием бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах "Комната, где это произошло", Трампа постоянно раздражала эта проблема, пока он был президентом. На пресс-конференции со Столтенбергом на саммите НАТО в 2018 году Трамп воскликнул: "Мы должны защищать вас, а вы платите все эти деньги России".

"Я чувствую, что европейцы, можно сказать, переживают большое горе, — говорит Колби. — Да, они вроде бы уже смирились, но еще не заявили: „Хорошо, вот как мы с этим справимся“. Я действительно думаю, что есть значительный прогресс, но он слишком медленный. А ведь им необходимо создать боеспособные силы, чтобы противостоять российскому нападению, как СЕЙЧАС. ... Они хвалят себя за то, что им следовало сделать еще 10 лет назад".

Даже некоторые бывшие чиновники администрации Трампа признают, что Вашингтон, вероятно, не хочет заходить слишком далеко в передаче лидерства европейцам. Изоляционистские инстинкты Трампа могут случайно бумерангом втянуть США в широкую войну. Колби, например, с обеспокоенностью отмечает предложение Макрона ввести на Украину французские войска, а также провокационную риторику, исходящую от наиболее воинственных восточноевропейских лидеров. Среди них президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который недавно заявил на латыни: "Россия delenda est". Это была ссылка на рецепт Катона для древнего Карфагена: "Carthago delenda est", что означает "Карфаген должен быть разрушен".

"Россия должна быть разрушена? Да у них есть 6000 единиц ядерного оружия. То, как беспечно некоторые люди подходят к проблеме эскалации, кажется мне просто безумием, — говорит Колби. — Меня очень беспокоит это, а также возможность того, что такими неосмотрительными шагами мы можем втянуться в полномасштабную войну с Россией".

Кроме того, обещание Трампа не расширять НАТО может оказаться гораздо более приемлемым для европейских союзников, чем многие думают. В мае канцлер Германии Олаф Шольц прямо заявил, что не думает, что Украина сможет стать членом альянса в ближайшие 30 лет. А 17 июня Столтенберг заявил, что прекращения огня будет недостаточно, чтобы начать процедуру принятия Украины в НАТО. "Мы должны быть уверены, что это мир, а не просто пауза, — сказал он. — Нам нужны гарантии того, что это конец, и здесь все и закончится".

Но новая администрация Трампа, даже в самом обнадеживающем случае, скорее всего, вызовет раздражение Атлантического альянса. Многие официальные лица США, включая генерала Кристофера Каволи, главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, настаивают на том, что 2% должны быть нижним, а не верхним потолком военных расходов для европейцев. И они отмечают, что Барак Обама, среди других президентов США, постоянно жаловался на европейских "безбилетников" — и поэтому настаивал на целевом показателе в 2 процента еще в Уэльсе в 2014 году.

По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности, правительства ЕС прекрасно осознают все это. "Трудно оценить, сможем ли мы сделать достаточно, чтобы действительно удовлетворить Трампа, потому что нам трудно предсказать, что он сделает или не сделает", — сказал этот дипломат. Европа также признает, что Китай "может повлиять на военную роль, которую США смогут сыграть в защите Европы. На два театра военных действий наших возможностей может не хватить".

В конце концов, только сам Трамп может сказать, как далеко он зайдет в разрушении НАТО. В феврале Болтон заявил POLITICO, что "цель Трампа состоит не в укреплении НАТО, а в том, чтобы подготовить почву для выхода из альянса". Но большинство бывших чиновников Трампа, судя по всему, считают, что альянс следует сохранить — и они уже берут на себя ответственность за его сохранение, используя ультиматум Трампа организации. Они утверждают, что Обама лишь жаловался на скупость Европы. А вот Трамп действительно уже что-то сделал по этому поводу. Последний советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в недавно опубликованной стате в журнале Foreign Relations пишет, что "его давление на правительства стран НАТО, заставившее их тратить больше на оборону, сделало альянс сильнее".

"Сотни миллиардов дополнительных денег пошли на взносы в НАТО, отчасти благодаря Трампу, — сказала Скиннер. — Я очень оптимистична в отношении позитивного будущего НАТО, если у него будет правильный фундамент".

Правильный у альянса фундамент или нет — зависит от взгляда смотрящего. Если средний показатель военных расходов достигнет 2 процентов от ВВП, Европа, возможно, окажется на пути к тому, чтобы стать альянсом, в котором Трамп останется. Но, как ясно дали понять его советники, если Трамп придет в Овальный кабинет во второй раз, весьма вероятно, что просто обеспечить только 2 процента ВВП уже будет недостаточно.

Другими словами, цели Трампа в области национальной безопасности могут сдвигаться. Насколько далеко это может происходить, пока неясно, но будущее НАТО — и Европы — зависит от ответа на этот вопрос.

Автор: Майкл Хирш (Michael Hirsh).