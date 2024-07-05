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Известия.ru

Бойцы ВС РФ показали систему «подземного города» на северском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие группировки войск «Юг» используют систему «подземного города» на северском направлении для перемещения орудий, а также для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы российских военных показали «Известия» в среду, 3 июля.


Корреспондент Денис Кулага обратил внимание на высоту укрытий, благодаря которой упрощается перемещение бойцов между орудиями по системе траншей. По его словам, там можно двигаться безопасно и быстро.

Подобная система помогает российским военнослужащим выходить сразу на несколько целей — как на линию боевого соприкосновения, так и в тыл врага, уточнил он.

«Здесь главное — грамотная маскировка и защита орудий, так как противник уже несколько раз предпринимал попытки атаковать «подземный город», — отметил военкор «Известий».

Накануне, 2 июля, российские бойцы рассказали о вычислении позиций ВСУ беспилотниками Zala. По словам оператора дронов с позывным Мент, разведку при помощи летательного аппарата можно вести до 50 км в глубину позиций противника. Он также обратил внимание на то, что у беспилотника хороший зум, есть камера ночного и дневного видения.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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