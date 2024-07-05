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Известия.ru

Опубликованы кадры удара расчета «Искандер-М» по аэродрому ВСУ в Кривом Роге

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге Днепропетровской области. Эксклюзивные кадры, полученные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), были переданы 3 июля в распоряжение «Известий».


На видео, снятом с разведывательного дрона, показана украинская техника, расположенная на аэродроме Долгинцево. Также БПЛА запечатлел момент удара по месту стоянки самолетов.

В результате атаки были уничтожены воздушные суда ВСУ.

Ранее, 2 июля, Минобороны РФ показало кадры объективного контроля уничтожения украиснких самолетов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Удар наносился расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». В результате были поражены пять действующих и повреждены два ремонтируемых украинских истребителя Су-27.


До этого, 1 июня, в российском оборонном ведомстве рассказали, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил (ВС) РФ при поддержке штурмовых десантных групп ликвидировали личный состав и военную технику ВСУ под Часовым Яром.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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