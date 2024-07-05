Начата программа строительства перспективных канадских эскадренных миноносцев типа River

28 июня 2024 года на предприятии канадской судостроительной компании Irving Shipbuilding в Галифаксе состоялась церемония первой резки стали для опытной корпусной секции, ознаменовавшая начало реализации программы строительства для ВМС Канады 15 перспективных эскадренных миноносцев типа River, обозначаемых как Canadian Surface Combatant (СSC). Одновременно в тот же день министерство обороны Канады заключило с Irving Shipbuilding формальный контракт на постройку первых трех кораблей CSC с названиями Fraser, Saint-Laurent и Mackenzie. Фактическая постройка головного корабля Fraser будет начата Irving Shipbuilding в 2025 году с планируемой передачей корабля на испытания в начале 2030-х годов и сроком сдачи канадскому флоту к 2035 году.

Изображение перспективного канадского эскадренного миноносца типа River (с) ВМС Канады

На церемонии было объявлено, что ВМС Канады решили классифицировать корабли CSC как эскадренные миноносцы с ракетным и вертолетным вооружением (DDGH) и присвоить всему типу обозначение тип River. Соответственно, все планируемые к постройке 15 кораблей этого типа получат традиционные для кораблей ВМС Канады названия в честь канадских рек.

Перспективные канадские эсминцы типа River являются модифицированным вариантом проекта новых британских фрегатов типа 26. Напомним, что в октябре 2018 года правительство Канады совместно с Irving Shipbuilding выбрало возглавляемый канадским отделением корпорации Lockheed Martin (Lockheed Martin Canada Inc.) консорциум Canada's Combat Ship Team в качестве предпочительного поставщика в тендере на постройку для Королевского Канадского флота 15 перспективных фрегатов (тогда) по программе Canadian Surface Combatant (СSC). Возглавляемый Lockheed Martin Canada Inc. консорциум Canada's Combat Ship Team предложил проект фрегата на основе нового британского фрегата типа 26. В состав консорциума Combat Ship Team входят также корпорации BAE Systems (разработчик проекта фрегата типа 26 Global Combat Ship), CAE, MDA, L3 Harris и Ultra Electronics. Irving Shipbuilding с самого начала была определена головным подрядчиком по строительству кораблей. В феврале 2019 года консорциум Canada's Combat Ship Team получил контракт на полноценное техническое проектирование корабля CSC для ВМС Канады на основе проекта фрегата типа 26.

Начатая еще в 2008 году программа Canadian Surface Combatant (CSC: первоначально именовалась Single Class Surface Combatant Project) предусматривает постройку для канадского флота 15 новых больших надводных кораблей единого типа для замены трех эскадренных миноносцев типа Iroquois (последний из которых был списан в 2017 году) и 12 находящихся в строю фрегатов типа Halifax.

Программа CSC претерпела многочисленные задержки и рост стоимости. Ввод в строй головного корабля нового типа сейчас запланирован на 2035 год, то есть на десятилетие позже изначальных планов. Сейчас ожидается, что к 2040 году ВМС Канады введут в строй первые девять кораблей типа River, а еще шесть - к 2050 году. Общая стоимость всей программы проектирования и постройки 15 кораблей, а также закупки для них оборудования и вооружения сейчас официально оценивается в 56-60 млрд канадских долл (41-44 млрд долл США), но еще в 2021 году бюджетный контрольный офис канадского парламента оценил возможную фактическую стоимость программы от 77 до 82 млрд канадских долл (56-60 млрд долл США).

Перспективные канадские эсминцы типа River будут крупным кораблями стандартным водоизмещением 8080 тонн, длиной 151,4 м и шириной 20,75 м. Корабли в целом сохранят корпус и комбинированную дизель-газотурбинно-электрическую (CODLOG) главную энергетическую установку фрегата типа 26, но получат принципиальной новое радиоэлектронное вооружение, основной которого будет американская комплексная система оружия AEGIS с новым радиолокационным комплексом Lockheed Martin Canada AN/SPY-7(V)3 с широкими возможностями и с дополнительными РЛС наведения ракет, разрабатываемыми канадской компанией MDA. Корабли получат АСБУ канадской разработки CMS 330. Поставщиком систем связи и передачи данных, средств автоматизации, навигационных РЛС, электронно-оптических систем выступит корпорация L3 Harris, а поставщиком гидроакустических систем (буксируемая ГАС TFLAS, подкильная ГАС S2150, буксируемая противоторпедная система Sea Sentor S21700) - компания Ultra Electronics. Корабли будут оснащены комплексом РЭБ Raytheon AN/SLQ-32(V)6 и комплексом противоторпедной защиты BAE Systems Mk 53 Nulka.

Вооружение кораблей типа River составят восемь пусковых установок противокорабельных ракет Kongsberg NSM, 24-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 с зенитными управляемыми ракетами ESSM Block II (по четыре в ячейке) и Standard SM-2 и крылатыми ракетами Tomahawk, две 21-зарядные пусковые установки Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, одну 127-мм/64 универсальную артиллерийскую установку Leonardo OTO LW с комплексом управляемого вооружения Vulcano, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Leonardo Lionfish, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед Mk 54. Корабль будет нести один вертолет CH-148 Cyclone (Sykorsky S-92) в ангаре и будет приспособен для несения БЛА. В кормовой части корабля будет отсек для несения быстроспускаемых катеров и размещения контейнеризированных нагрузок.

Изображение перспективного канадского эскадренного миноносца типа River (с) ВМС Канады

Церемония первой резки стали для опытной корпусной секции на предприятии канадской судостроительной компании Irving Shipbuilding в Галифаксе, ознаменовавшая начало реализации программы строительства для ВМС Канады 15 перспективных эскадренных миноносцев типа River, 28.06.2024 (с) Irving Shipbuilding и ВМС Канады

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