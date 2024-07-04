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ТАСС

В Афинах подписали контракт на создание кластера греческих микроспутников

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Флаг Греции
Флаг Греции.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По информации ANA-MPA, данные со спутников будут способствовать повышению эффективности госуслуг, мониторингу окружающей среды и последствий изменения климата

АФИНЫ, 3 июля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) и компания Open Cosmos подписали в Афинах контракт на строительство кластера греческих микроспутников мультиспектрального наблюдения Земли высокой четкости в рамках Греческой космической программы. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его словам, конкретная программа, направленная на создание передового кластера греческих микроспутников, принесет экономическую и экологическую пользу Греции и гражданам Европы в целом. Данные, собранные греческими спутниками, будут способствовать повышению эффективности государственных услуг, мониторингу окружающей среды и последствий изменения климата, борьбе с загрязнением морской среды и повышению продуктивности сельского хозяйства.

Контракт был подписан на официальной церемонии в присутствии министра цифровой политики Греции Димитриса Папастергиу. "Благодаря развертыванию кластера микроспутников мы будем иметь ценные данные практически в реальном времени, которые будут способствовать своевременному принятию решений и выработке политики в таких важных областях, как гражданская защита, - сказал министр. - Например, с помощью семи микроспутников мы будем иметь мультиспектральные данные, которые будут ежедневно охватывать всю территорию Греции. Таким образом, мы будем отслеживать реальные изменения в окружающей среде. Мы используем ресурсы Фонда восстановления [экономики ЕС] и инвестируем в космос, приобретая уникальный "технологический набор инструментов".

Согласно программе, микроспутники начнут работать в июле 2026 года. Предусматривается создание двух типов таких аппаратов весом около 100 кг каждый. Два микроспутника будут оснащены телеобъективами для съемки Земли с разрешением меньше 1 метра, а пять будут оборудованы системой мультиспектральных и гиперспектральных камер высокой четкости, а также приемниками интернета вещей (IoT) и автоматической идентификационной системой (Automatic Identification System, AIS), применяемой в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса, а также для использования средствами подвижной и фиксированной служб гражданского назначения. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Компании
ESA (ЕКА)
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