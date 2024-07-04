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Военное обозрение

И снова всё отснял дрон-разведчик: ВС РФ нанесли удар по аэродрому Долгинцево, где находились Су-25 и МиГ-29 ВС ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Поступают сообщения о ракетном ударе по военной технике на очередном украинском военном аэродроме. На сей раз огневое поражение нанесено авиабазе ВСУ Долгинцево в районе Кривого Рога (Днепропетровская область).

Примечательным можно считать тот факт, что и в этом случае (как и при ударах по аэродромам ВС ВСУ в Миргороде и Полтаве) аэроразведку беспрепятственно проводил российский дрон. Сначала беспилотник ВС РФ отснял видеоматериалы о том, в каких частях аэродрома находится авиационная и другая военная техника, затем данные были переданы и оперативно обработаны, после чего в направлении цели полетели средства огневого поражения.

В результате удара по аэродрому противника в районе Кривого Рога с помощью ОТРК «Искандер-М» были повреждены два штурмовика Су-25, истребитель МиГ-29, использовавшийся ранее в том числе для нанесения ударов по Крыму дальнобойными британскими и французскими ракетами воздушного базирования. Также были поражены два армейских автомобиля и несколько авиационных боеприпасов, которые готовили в качестве вооружения одного из самолётов.


Сообщается и о ликвидации нескольких украинских лётчиков и аэродромных техников.

Обращает на себя внимание тот факт, что авиатехника на украинских аэродромах поражается нашими Вооружёнными силами фактически ежедневно, а сам процесс отслеживается в режиме реального времени.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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