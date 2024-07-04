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Интерфакс-АВН

Финляндия меняет свою позицию относительно присутствия иностранных войск на своей территории

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Финские солдаты во время совместных учений стран НАТО
Финские солдаты во время совместных учений стран НАТО.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sgt. Andrew Greenwood

Хельсинки. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Финляндия в канун предстоящего на будущей неделе саммита НАТО в Вашингтоне дала понять, что меняет свою позицию относительно присутствия иностранных войск на своей территории.

"За год (после вступления в НАТО - ИФ) надежды Финляндии на НАТО стали более конкретными и частично изменились. Явное изменение заключается в том, что Финляндия все-таки хочет, чтобы в Финляндии находились войска из других стран", - сообщил в среду портал Yle со ссылками на министра обороны Антти Хяккянена (Antti Hakkanen).

Еще год назад Финляндия считала такие иностранные сухопутные войска в основном символическими. Поскольку Финляндия сама обладает сильными сухопутными войсками, она сосредоточилась на поиске других льгот от НАТО. Для Финляндии было делом чести даже не взывать о помощи. Ведь до этого Финляндия уверяла, что сможет выжить в одиночку, отмечает издание.

"Мы увидели необходимость в создании индивидуальной модели для Финляндии как большой страны. Она гарантирует, что союзные войска покажут Финляндии свое присутствие и обороноспособность, как только мы этого захотим", - заявил министр обороны.

Финляндия надеется, что войска из некоторых стран будут регулярно посещать Финляндию для обучения, и что обучение будет усилено, если ситуация станет сложной. Министры обороны стран НАТО одобрили эту идею в июне, и сейчас строится т.н "финская модель".

В настоящее время Хяккянен путешествует по Европе и Соединенным Штатам, чтобы обсудить, какие страны НАТО могли бы предоставить Финляндии солдат.

По данным издания, для быстрой доставки, в частности американских войск, уже запланирован ремонт дорог и мостов в Лапландии.

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Страны
США
Финляндия
Проекты
NATO
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