Депутат Рады заявил, что первые F-16 появятся на Украине в июле

Член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко уточнил, что Киев планирует задействовать их только в операциях ближнего действия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первые американские истребители F-16 будут поставлены Украине уже в июле. С таким утверждением выступил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко.

"Первые F-16 будут у нас в этом месяце", - сказал он в комментарии украинскому изданию Kyiv Post.

Политик уточнил, что Киев планирует задействовать их только в операциях ближнего действия. В настоящее время остаются вопросы, как будут эксплуатироваться истребители на фронте, каким количеством ракет дальнего действия и какими радарами их оснастят, отметил Ивченко.

Издание допустило, что ВВС Украины теоретически могли бы запускать до дюжины таких самолетов одновременно, но реалии военного времени и соответствующая подготовка украинских пилотов приведут к тому, что количество боевых вылетов F-16 будет невысоким.

Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что необходимое для поставки Украине истребителей F-16 разрешение уже выдано и первые самолеты будут отправлены в ближайшее время. Всего Амстердам пообещал Киеву не менее 24 истребителей.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.