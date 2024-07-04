Американский боевой дрон нового поколения X-plane совершит первый полет уже в этом году

XRQ-73

В рамках программы SHEPARD агентство DARPA представило прототип перспективного гибридно-электрического БПЛА большой дальности XRQ-73. В конце года он должен совершить свой первый полет уже под собственным названием X-plane.

Разработчик XRQ-73 — концерн Northrop Grumman. Дрон представляет собой гибридный БПЛА с электрической силовой установкой. Он рассчитан на длительную эксплуатацию, высокую скрытность, сможет летать на большие расстояния и нести большую полезную нагрузку. Внешне он напоминает стратегический бомбардировщик В-21. Вес дрона 565 кг, максимальная скорость — около 465 км/ч. У XRQ-73 обтекаемая аэродинамичная конструкция, а электрические двигатели находятся внутри фюзеляжа. Цель проекта — усовершенствовать технологию и ввести в строй уже полностью готовую новую машину в течение двух лет.

XRQ-73

Александр Агеев