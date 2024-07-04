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Техкульт

Андроид Figure 01 готовится к работе на заводе BMW

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Figure 01

Некоторое время назад компания Figure сообщила о том, что разработанный ею робот-гуманоид 01 приступил к работе на одном из заводов BMW. Этому предшествовали длительные тренировки, запечатленные на видео в YouTube.

Роботы-гуманоиды 01 — следующее поколение негуманоидных роботов-сборщиков. Они разительно отличаются от предшественников не только внешне, но и способностью реагировать на человеческую речь, благодаря языковой модели от OpenAI. Figure 01 по своим навыкам во многом уступает гуманоидам общего назначения, но его создатели и не ставили перед собой такой задачи. Figure 01 предназначен для выполнения простых, полезных операций — к примеру, во время работы на сборочном конвейере автозавода.

Figure 01

На одном из опубликованных видео робот учится захватывать большие сложные детали с помощью резиновых наконечников на пальцах и даже перемещает их, не касаясь соседних предметов. Figure 01 корректно реагирует на неточную установку детали, выравнивает ее и устанавливает в нужное положение тыльной стороной ладони. Разработчикам Figure 01 предстоит еще много работы — в частности, требуется преодолеть медлительность и неуверенность движений, усовершенствовать ИИ и его профессиональные навыки. Только после этого появится возможность наладить серийное производство рабочих роботов-гуманоидов.

Александр Агеев

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