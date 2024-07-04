140 млн рублей выделит Ростех на реализацию передовых разработок

Ростех окажет поддержку инновационным разработкам сотрудников своих предприятий. Финансирование получат проекты – победители шестого набора программы «Вектор» – бизнес-акселератора Госкорпорации. В их числе – нейросетевой датчик обнаружения атак на информационные ресурсы, устройство управления двигателем БПЛА, ноутбук для контроля состояния энергетического оборудования и другие.

В 2024 году на участие в шестом наборе программы «Вектор» заявки подали 1408 сотрудников предприятий Ростеха. Конкурсанты представили свои бизнес-идеи по востребованным высокотехнологичным направлениям промышленности, в том числе авиации, двигателестроению, IT, ТЭК и медицинскому приборостроению. Экспертное жюри оценило научно-технический и коммерческий потенциал проектов, определив 200 работ как наиболее перспективные. 8 разработок стали победителями.

«Стремительное развитие общества и потребность в импортозамещении предъявляют высокие требования к компетенциям работников в создании высокотехнологичных продуктов. Наша задача – не только развить навыки и раскрыть таланты, но и дать возможность сотруднику увидеть конечный результат своей бизнес-идеи. В рамках программы «Вектор» мы выстроили комплексный подход, в котором инициатива конкретного работника может вырасти в стратегическое направление развития целого предприятия», – отметил заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности Госкорпорации Ростех, председатель жюри программы «Вектор» Дмитрий Леликов.

В рамках шестого набора особое внимание экспертное жюри уделило проектам, обладающим высоким импортозамещающим потенциалом, среди которых – разработка устройства управления электродвигателем постоянного тока беспилотного летательного аппарата. Прибор предполагается создать на базе отечественного микроконтроллера 5400TP10. Новая разработка полностью заменит импортные аналоги. Автор бизнес-идеи – сотрудник НПП «Исток» им. А.И. Шокина холдинга «Росэлектроника».

Еще два проекта, представленные специалистами предприятий холдинга «Росэлектроника», – создание доверенного ноутбука, предназначенного для эксплуатации в агрессивных погодных условиях, и разработка нейросетевого датчика обнаружения атак на информационные ресурсы (DDDS). Предполагается, что в первой разработке будут использованы новые схемотехнические решения для модулей ноутбука и преимущественно российские электронные компоненты. Ноутбук сможет обеспечить высокий уровень защиты информации и позволит эффективно выполнять различные информационно-расчетные задачи. Вторая разработка при помощи нейросетей помогает обнаруживать начавшуюся DoS или DDoS-атаку на российские информационные ресурсы, а также оперативно в течение двух минут реагировать на нее без необходимости личного присутствия системного администратора.

В области медицинского приборостроения победителем стал проект создания цифрового портативного тонометра. Прибор основан на магнитодинамическом способе формирования импульса и предназначен для измерения внутриглазного давления у взрослых и детей. Продукт обладает высоким потенциалом импортозамещения. По сравнению с аналогами новое изделие будет обладать высокой степенью точности и способностью проводить измерение сразу в двух шкалах – по Гольдману (истинное давление) и по Маклакову (тонометрическое). Его автор – работник ГРПЗ концерна «КРЭТ».

Проект разработки переносной печи сотрудников предприятия НПК «Техмаш» также попал в число победителей. По замыслу авторов мобильная переносная печь, работающая на основе жидкого топлива, обеспечит обогрев помещений в условиях непогоды. Печь отличается портативностью, а также эффективной системой нагрева, позволяющей быстро разжечь огонь и длительное время поддерживать оптимальную температуру для обогрева помещения. На старте проекта уже подтвержден спрос на продукт, а технологические возможности предприятия позволяют выполнить полный цикл производства таких печей.

Корпоративная программа «Вектор» организована Академией Ростеха. Первый набор состоялся в 2018 году. За это время было успешно реализовано шесть наборов, в рамках которых от сотрудников Ростеха поступило свыше 16 000 заявок. Победителями стали 58 проектов. Все они получили экспертную и финансовую поддержку в рамках корпоративного бизнес-акселератора. Ежегодный лимит на финансирование составляет 300 млн рублей, из которых 140 млн рублей в этом году будет направлено на реализацию 8 проектов. Ожидается, что перечень победителей шестого набора программы «Вектор» в июле пополнится новыми разработками.