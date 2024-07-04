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ТАСС

В ГД считают, что РФ нужны допмеханизмы привлечения молодежи в космическую отрасль

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Спутник «Глонасс-К»
Сборка навигационного космического аппарата нового поколения «Глонасс-К» в цехе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: Александр Кряжев / РИА Новости

Среди них могут быть льготные жилищные программы и меры дополнительного стимулирования, заявил первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Запуск новых механизмов привлечения молодежи в космическую отрасль, включая льготные жилищные программы и меры дополнительного стимулирования, необходим в России. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко, который занимается в Госдуме вопросами развития космоса.

"Сейчас просто жизненно необходимо создавать дополнительные механизмы привлечения и закрепления молодых кадров в отрасли - меры дополнительного материального и нематериального стимулирования, вернуться к льготным жилищным программам, адресным программ поддержки, именным стипендиям, а также премиям за прорывные предложения и разработки", - сказал он.

По словам Кравченко, сейчас российская экономика находится в состоянии "гонки зарплат" и дефицита кадров. "К сожалению, - констатировал он, - текущие тенденции в экономике играют далеко не на пользу космической отрасли".

Депутат подчеркнул, что без удержания талантливых кадров и серьезных вложений в науку и инновации РФ может претендовать лишь на статус догоняющей в вопросе освоения космоса. Это категорически неприемлемо, указал Кравченко. "Уровень развития космонавтики России сегодня - это залог технологического лидерства нашей страны, нашего суверенитета завтра", - добавил он. 

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Россия
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