Борисов: добытый американцами в ходе программы Apollo грунт является лунным

Добытый американцами в ходе программы Apollo в 1960-1970-х годах грунт действительно является лунным. Таким образом глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов подтвердил депутатам Госдумы то обстоятельство, что астронавты США на самом деле посещали Луну. Об этом сообщает ТАСС.

Один из парламентариев задал вопрос главе госкорпорации о том, высаживались ли американские астронавты на поверхность естественного спутника Земли. Борисов ответил на это, что часть добытого лунного грунта американцы передали СССР. «По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал глава госкорпорации.

В июне американское издание ArsTechnica заметило, что в долгосрочной перспективе лунная программа США более устойчива, чем программа Китая, поскольку предполагает сочетание государственных и частных инвестиций, а также использование многоразовых ракет и кораблей.