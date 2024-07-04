Песков: Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность украинского урегулирования без РФ

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украине не было уделено центральное внимание на встрече

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Отсутствие перспектив в любых форматах урегулирования украинского конфликта без участия России было отмечено во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - рассказал Песков о содержании переговоров.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что нельзя сказать, что Украине было уделено центральное внимание на встрече.