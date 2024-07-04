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ТАСС

Песков: Путин и Си Цзиньпин отметили бесперспективность украинского урегулирования без РФ

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украине не было уделено центральное внимание на встрече

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Отсутствие перспектив в любых форматах урегулирования украинского конфликта без участия России было отмечено во время переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия", - рассказал Песков о содержании переговоров.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что нельзя сказать, что Украине было уделено центральное внимание на встрече. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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