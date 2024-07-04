Чехия поставила Украине военную помощь из собственного арсенала на $288 млн

По данным Минобороны, Прага поставила Киеву в общей сложности 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов из своих резервов, в том числе 10 тыс. единиц в 2024 году

ПРАГА, 3 июля. /ТАСС/. Чехия передала Украине военную технику и боеприпасы из собственных запасов вооруженных сил на сумму 6,75 млрд крон (около $288,4 млн) с февраля 2022 года по май 2024 года. Об этом сообщило министерство обороны европейской страны.

По данным ведомства, Чехия поставила на Украину в общей сложности 8 самолетов, 2 из которых в 2024 году, и 94 860 артиллерийских снарядов из своих резервов, в том числе 10 тыс. единиц в 2024 году. Как отмечается, Прага также предоставила Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, 26 разведывательных химических машин, 16 единиц средств противовоздушной обороны, 13 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня, а также различные виды боеприпасов и стрелкового оружия, которые находились на вооружении чешской армии.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. К этой инициативе присоединились порядка 20 государств. Известно, что на конец мая только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В апреле чешский премьер Петр Фиала проинформировал, что в рамках инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Киева. 25 июня власти Чехии сообщили об осуществлении первой поставки помощи Украине при посредничестве Германии. Украинские вооруженные силы получили десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На прошлой неделе правительство Чехии выделило $37 млн на реализацию инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов.