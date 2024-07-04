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ТАСС

Авиация Балтфлота отработала вывод самолетов на аэродромах из-под удара "противника"

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Тарасенков

Было задействовано порядка 15 самолетов

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота в ходе летно-тактического учения отработали вывод авиационной техники из-под массированного удара высокоточного оружия условного противника, сообщила пресс-служба флота. В маневрах в воздушном пространстве над Калининградской областью и на земле было задействовано порядка 15 самолетов.

"Летно-тактическое учение морской авиации флота проходило в несколько этапов. На первом летно-технический состав авиаполка был поднят по тревоге и отработал задачи по оснащению фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 комплектами ракетно-пушечного вооружения", - рассказали в пресс-службе.

Одновременно дежурные силы полка поднялись экстренно в небо для обеспечения обороны аэродромов и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения.

"Многоцелевые истребители Су-30СМ провели воздушный бой с "противником", роль которого выполнили экипажи бомбардировщиков Су-24", - уточнила пресс-служба.

После отражения авианалета "неприятеля" летчики перебазировались на оперативные аэродромы региона. В общей сложности в эпизодах учения было задействовано порядка 15 самолетов, отметила пресс-служба.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24, многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 выполнят ракетно-бомбовые удары по надводным и береговым целям в полигонах флота.

О самолетах

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

СУ-30СМ (серийный модернизированный) - является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

Основным отличием модернизированного многоцелевого истребителя Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения. 

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