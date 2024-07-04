В Канаде стартовала амбициозная программа производства новейших эсминцев

Судостроительная компания Irving Shipbuilding приступила к постройке серии боевых кораблей нового поколения – эсминцев класса "Ривер", предназначенных для Королевского военно-морского флота Канады. Как уточняет The Defense Post, работы развернуты на верфи в Галифаксе (Новая Шотландия).

Власти Оттавы намерены построить в общей сложности 15 кораблей, за основу которых при проектировании взяли фрегаты класса "Тип-26", разработанные BAE Systems для британского флота. Они заменят несущие сегодня службу в канадских ВМС фрегаты класса "Галифакс" и эсминцы типа "Ирокез".

Эсминец класса "Ривер", Канада Irving Shipbuilding

Как уточнили в пресс-службе Irving Shipbuilding, амбициозная программа стартует с производства тестовой секции эсминца, что позволит оценить, оптимизировать и внедрить процессы для выхода проекта на полную мощность в 2025 году.

Во время церемонии запуска строительства министр обороны Канады Билл Блэр и командующий ВМС Канады вице-адмирал Ангус Топши рассказали, что первые три эсминца класса "Ривер" получат наименования "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи" – в честь важнейших водных путей страны в Тихом, Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Постройку первого корабля планируют завершить в начале 2030-х годов, а последний эсминец введут в строй к 2050 году.

По данным властей Канады, программа производства эсминцев "Ривер" обеспечит по всей стране около 10 800 рабочих мест ежегодно в течение 25-летнего периода ее реализации.

"Сегодня мы запускаем крупнейший канадский судостроительный проект со времен Второй мировой войны, что знаменует собой историческую веху для Королевского флота Канады", – заявил на церемонии министр обороны Блэр.

Водоизмещение новых эсминцев составит около 8000 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Максимальная скорость – 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 210 человек.

По официальной информации, в арсенал кораблей включат 127-мм артиллерийское орудие, 30-мм арткомплексы для ближнего боя, установку вертикального пуска для применения зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет, а также легкие торпеды.