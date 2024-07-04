Войти
Flotprom

В Канаде стартовала амбициозная программа производства новейших эсминцев

195
0
0

Судостроительная компания Irving Shipbuilding приступила к постройке серии боевых кораблей нового поколения – эсминцев класса "Ривер", предназначенных для Королевского военно-морского флота Канады. Как уточняет The Defense Post, работы развернуты на верфи в Галифаксе (Новая Шотландия).

Власти Оттавы намерены построить в общей сложности 15 кораблей, за основу которых при проектировании взяли фрегаты класса "Тип-26", разработанные BAE Systems для британского флота. Они заменят несущие сегодня службу в канадских ВМС фрегаты класса "Галифакс" и эсминцы типа "Ирокез".

Эсминец класса "Ривер", Канада

Irving Shipbuilding


Как уточнили в пресс-службе Irving Shipbuilding, амбициозная программа стартует с производства тестовой секции эсминца, что позволит оценить, оптимизировать и внедрить процессы для выхода проекта на полную мощность в 2025 году.

Во время церемонии запуска строительства министр обороны Канады Билл Блэр и командующий ВМС Канады вице-адмирал Ангус Топши рассказали, что первые три эсминца класса "Ривер" получат наименования "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи" – в честь важнейших водных путей страны в Тихом, Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Постройку первого корабля планируют завершить в начале 2030-х годов, а последний эсминец введут в строй к 2050 году.

По данным властей Канады, программа производства эсминцев "Ривер" обеспечит по всей стране около 10 800 рабочих мест ежегодно в течение 25-летнего периода ее реализации.

"Сегодня мы запускаем крупнейший канадский судостроительный проект со времен Второй мировой войны, что знаменует собой историческую веху для Королевского флота Канады", – заявил на церемонии министр обороны Блэр.

Водоизмещение новых эсминцев составит около 8000 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Максимальная скорость – 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 210 человек.

По официальной информации, в арсенал кораблей включат 127-мм артиллерийское орудие, 30-мм арткомплексы для ближнего боя, установку вертикального пуска для применения зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет, а также легкие торпеды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Компании
BAE Systems
Похожие новости
19.08.2019
Type 26: второй пошёл
22.10.2018
Очередная победа Type 26
25.07.2018
ВМС Канады получили окончательные предложения в рамках тендера по строительству 15 боевых кораблей CSC
18.11.2011
Тотальное сокращение расходов Пентагона неизбежно
17.11.2011
Затянуть пояса
03.02.2011
Великобритания и Канада займутся совместным созданием фрегатов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке