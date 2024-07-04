Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что Минск перебросил дополнительные силы и вооружения в приграничные с Украиной районы страны. В частности, недалеко от украинской границы развернуты РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер", в высокую боевую готовность приведены войска ВВС и ПВО. Пограничные войска переведены на усиленную охрану границы, в приграничье развернуты ССО.

В ходе своего выступления в преддверии Дня Независимости Белоруссии и 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков Лукашенко напомнил, что базирующиеся в РБ "Искандеры" снаряжены тактическими ядерными боеголовками.

Никаких "красных линий" - удар всеми видами вооружений по определенной цели

- подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, эти действия являются ответом на усиление ВСУ на границе с Белоруссией, однако он выразил уверенность, что столкновения на границе маловероятны, поскольку в подобном развитии событий не заинтересованы ни Киев, ни Минск.

Президент Белоруссии также отметил, что НАТО не хочет заканчивать вооруженный конфликт на Украине и стремится расширить географию украинского кризиса, втянув в боевые действия белорусскую армию, однако Лукашенко заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

Лукашенко констатировал, что ключевыми условиями для выстраивания конструктивного диалога с Западом является уважение суверенитета Белоруссии, ее национальных традиций, нашей исторической памяти, и выбора народа.