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ТАСС

Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Как отметили в канцелярии турецкого президента, справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента по итогам встречи лидеров в Астане.

"Наш президент Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Астане, столице Казахстана, куда он направился на 24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальная ситуация в украино-российской войне. Обсуждались нападения Израиля на палестинские территории, поиски снятия напряженности в Сирии и борьба с терроризмом. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире. Сообщил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении продолжающейся войны между Россией и Украиной, сначала путем [достижения договоренностей о] прекращении огня, а затем мирным соглашением. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", - сообщила канцелярия Эрдогана. 

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