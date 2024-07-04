Турция может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной

Как отметили в канцелярии турецкого президента, справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента по итогам встречи лидеров в Астане.

"Наш президент Тайип Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Астане, столице Казахстана, куда он направился на 24-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальная ситуация в украино-российской войне. Обсуждались нападения Израиля на палестинские территории, поиски снятия напряженности в Сирии и борьба с терроризмом. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире. Сообщил, что Турция может заложить основу для соглашения о прекращении продолжающейся войны между Россией и Украиной, сначала путем [достижения договоренностей о] прекращении огня, а затем мирным соглашением. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен, заявил президент", - сообщила канцелярия Эрдогана.