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ТАСС

Зеленский не исключил попытки нового наступления ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Президент Украины отметил, что украинская армия находится в лучшем положении с точки зрения укомплектованности живой силой, чем несколько месяцев назад

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможность новой попытки наступления ВСУ "вопросом вооружения бригад". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В интервью агентству, сообщает Bloomberg, Зеленский утверждал, что украинская армия находится в лучшем положении с точки зрения укомплектованности живой силой, чем несколько месяцев назад. В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. При этом Зеленский посетовал, что военная техника и вооружение, которые выделяют Киеву союзники, доходят до зоны боевых действий слишком поздно.

"Это самая большая трагедия <...>, между решением [о выделении помощи] и реальным фактом [ее передачи] нам приходится очень-очень-очень долго ждать", - сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки написала, что Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций, однако ВСУ удалось набрать личного состава для восполнения потерь и некоторых резервов. Предыдущая попытка "контрнаступления" была предпринята ВСУ прошлым летом. Многие аналитики тогда отмечали, что Киев активно анонсировал его и стремился продемонстрировать западным партнерам некие результаты из опасения потерять их поддержку. Однако, как сообщали в Минобороны РФ, это "контрнаступление" обернулось для украинских войск значительными потерями. После в Киеве заявили о необходимости оборудования оборонительных рубежей и приступили к строительству трех линий фортификаций.

Одновременно власти Украины на фоне сложностей с комплектованием армии приняли закон об ужесточении правил мобилизации. Как заявил недавно секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, мобилизационные мероприятия в стране усилились и при сохранении таких темпов до конца года могут быть мобилизованы порядка 200 тыс. человек. 

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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