Шольц заявил, что Берлин не поддержит перемирие, ведущее к капитуляции Киева

Канцлер ФРГ также снова подверг критике мирную инициативу президента РФ Владимира Путина по Украине

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Германия никогда не сможет поддержать установление режима прекращения огня на Украине, которое будет вести к капитуляции Киева. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"На мой взгляд, перемирие, которое нацелено на капитуляцию Украины, мы в Германии никогда не можем поддержать", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

Шольц также снова подверг критике мирную инициативу президента РФ Владимира Путина по Украине.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить ее новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.