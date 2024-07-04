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Зарядку электрокара сократили до пяти минут

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

CNN: ученые создали батарею из ниобия, которая заряжается за пять минут

Представители британского стартапа Nyobolt заявили, что их новые аккумуляторы могут заряжаться за пять минут. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сократить время зарядки специалистам удалось с помощью химического элемента ниобия, который применили при создании литий-ионной батареи емкостью 35 киловатт-час. Во время испытаний инженерам удалось зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов всего за 4,5 минуты.

«Наши обширные исследования здесь, в Великобритании и США, открыли новую технологию аккумуляторов, которая готова и масштабируется прямо сейчас», — заявил соучредитель и генеральный директор Nyobolt Сай Шиваредди. В создании батарей для электромобилей принимали участие специалисты Кембриджского университета (Великобритания).

Независимое тестирование доказало, что новая батарея может выдержать более 4000 циклов быстрой зарядки, сохраняя 80 процентов емкости. Это эквивалентно пробегу 965 тысяч километров.

По словам специалиста компании P3 Group Уильяма Кепхарта, производство подобных батарей будет сложно масштабировать. Также Кепхарт отметил, что важнейший элемент в батареях Nyobolt — ниобий — добывается в объемах 94,5 тысячи тонн, тогда как графит — 1,8 миллиона тонн.

Ранее ученые Университета Бата (Великобритания) создали прототип устройства, способного вырабатывать энергию из земли. Девайс стоимостью около 2,8 тысячи рублей будет питать сельскохозяйственные датчики и сенсоры.

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Страны
Великобритания
США
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