США заявили, что могут разрешить наносить удары по РФ на большем расстоянии

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что это произойдет "если Россия попытается расширить фронт"

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. США могут разрешить наносить удары американским оружием по территории РФ на большем расстоянии от линии соприкосновения, чем сейчас. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы пытались поставить Украине вооружения и разместить их в районах, где они требовались больше всего, <...> рядом с Харьковом. Как сказал [помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан на прошлой неделе, если Россия попытается расширить фронт, Украина сможет бить дальше", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.