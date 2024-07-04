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Военное обозрение

Аналитический институт США: радары на Кубе ведут наблюдение за американскими военными в интересах КНР

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты десятилетиями размещают по всему миру свои военные объекты, стараясь максимально приблизиться к границам государств, которые считают в тот или иной период времени своими противниками. При этом Вашингтон очень болезненно реагирует, когда нечто подобное происходит совсем рядом с США.

Британская леволиберальная газета The Guardian сообщает со ссылкой на отчет американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), что на Кубе полным ходом завершается строительство нового радара, который, вероятно, будет способен вести слежку за находящейся поблизости военно-морской базой США в Гуантанамо-Бей. Строительство объекта наблюдения подтверждается спутниковыми снимками.

При этом в CSIS делают предположение, что наблюдение за американской военной базой с помощью радара будет осуществляться в интересах Китая. Строительство базы к востоку от города Сантьяго-де-Куба, недалеко от района Эль-Салао было начато в 2021 году, говорится в отчете аналитического института США.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, министр иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио опроверг информацию о том, что на острове тайно строится объект наблюдения в интересах Китая. В ответ на претензии США глава кубинского МИД написал в соцсетях, что у Вашингтона нет доказательств военного сотрудничества Гаваны и Пекина, а все обвинения в таковом являются голословными.

Близость Кубы к США и их южным военным базам делает ее хорошим местом для Китая, главного стратегического соперника Вашингтона, для сбора разведывательных сигналов. Эксперты CSIS назвали новый радар «мощным инструментом», который после ввода в эксплуатацию сможет отслеживать воздушную и морскую активность вооруженных сил США. Радар в виде круговой решетчатой антенны способен отслеживать сигналы на расстоянии 3000-8000 морских миль (почти 15 000 километров), сообщили в CSIS.

Такие системы широко использовались во время холодной войны, но с тех пор Россия и США вывели из эксплуатации большинство своих объектов в пользу более передовых технологий. Однако американский аналитический центр заявил, что Китай активно строит новые подобные системы, в том числе на рифовых островах в Южно-Китайском море.

Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать сообщение о строительстве радара, но заявил на брифинге во вторник, что США «внимательно следят» за присутствием Китая на Кубе. В свою очередь, посольство КНР в Вашингтоне на запрос The Guardian ответило, что США неоднократно «раздували» идею китайского шпионажа и слежки с Кубы.

При этом CSIS также сообщает, что спутниковые снимки, сделанные в марте 2024 года, показывают, что крупнейший на Кубе активный объект радиотехнической разведки в Бехукале, расположенный на холмах недалеко от Гаваны и связанный с предполагаемой деятельностью китайской разведки, претерпел «серьезные обновления» за последнее десятилетие, назвав это четким признаком развивающейся разведывательной миссии КНР в отношении США.

Впрочем, даже если Китай в условиях секретности и строит объекты военного назначения на Кубе, то США сами в этом виноваты. Это ведь именно Штаты усиливают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, причем используя для этого в основном как раз военно-морскую базу в Гуантанамо-Бей, официально объявили КНР своим стратегическим противником, а главное, оказывают военную помощь сепаратистскому Тайваню. Вот и ловят, что называется, «ответку».

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