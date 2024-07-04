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Flotprom

Во Франции спустили второй предназначенный для Бельгии тральщик нового поколения

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Во вторник, 2 июля, в Конкарно на верфи предприятия Kership состоялась церемония спуска на воду корабля противоминной обороны "Турнэ", предназначенного для ВМС Бельгии. Как уточняет Naval News, это третий корабль в совместной бельгийско-голландской программе rMCM, которая предполагает постройку 12 тральщиков нового поколения для военно-морских сил двух стран.

В торжественной церемонии участвовали министр обороны Бельгии госпожа Людивин Дедондер и мэр города Турнэ Поль-Оливье Деланнуа.

Тральщик "Турнэ", Бельгия

Belgium Naval & Robotics


В 2019 году генеральным подрядчиком в рамках программы rMCM был выбран консорциум Belgium Naval & Robotics, образованный французскими Naval Group и ECA Group. Контракт предусматривает поставку бельгийским ВМС и Королевскому военно-морскому флоту Нидерландов 12 кораблей противоминной обороны, а также около сотни беспилотников, интегрированных в состав оборудования тральщиков.

В сентябре 2023 года Франция, Бельгия и Нидерланды подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), который позволяет Парижу использовать конструкцию кораблей rMCM для постройки шести тральщиков в интересах французского флота.

В мае 2024 года стало известно, что график поставки первых четырех тральщиков пришлось пересмотреть. Так, головной корабль "Остенде", предназначенный для Бельгии и спущенный на воду в марте 2023 года, собирались ввести в строй к концу 2024 года, но теперь это ожидается на восемь месяцев позже, к концу лета 2025 года.

Второй корабль серии "Флиссинген", предназначенный для Нидерландов, собирались построить к июню 2025 года. Сейчас график сдвинули на пять–шесть месяцев. А следующие два тральщика, "Турнэ" и "Схевенинген" (Нидерланды), сдадут позже на два и один месяц соответственно – в марте и в июле 2026 года.

Водоизмещение тральщиков для Бельгии и Нидерландов составит 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

Оснащение тральщиков включает два безэкипажных катера Inspector 125, три автономных подводных аппарата А-18 с гидролокатором UMISAS 120 и два буксируемых гидролокатора UMISAS 240. Кроме того, корабли получат системы обнаружения и уничтожения мин Seascan и K-Ster C, а также два беспилотных летательных аппарата V200.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Франция
Компании
ECA Group
Проекты
БПЛА
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