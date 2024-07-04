Войти
ЦАМТО

PZL Mielec приступила к поставке ВВС Филиппин второй партии вертолетов S-70i "Блэк Хок"

208
0
0
Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020
Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.
Источник изображения: Frances Mangosing / twitter.com/FMangosingINQ

ЦАМТО, 3 июля. Польская компания PZL Mielec, являющаяся дочерним предприятием Lockheed Martin, доставила на Филиппины первую партию многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" (предположительно, пять единиц).

Техника была доставлена на авиабазу "Кларк" с предприятия PZL Mielec в Польше на борту транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской компании Antonov Airlines 16 июня. Как предполагается, вертолеты войдут в боевой состав 205-го вертолетного авиакрыла ВВС Филиппин.

Ожидается, что после завершения поставки всех 32 вертолетов ВВС Филиппин станут крупнейшим в мире оператором S-70i польского производства. Рассматривается покупка дополнительных вертолетов в различных конфигурациях, включая поисково-спасательные, для сил специальных операций и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года МО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость заказа составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,462 млрд. долл.). Вертолеты были собраны на предприятии PZL Mielec и поставлены с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

В декабре 2021 года министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана подписал по итогам конкурса уведомление о предоставлении PZL Mielec контракта на закупку 32 дополнительных вертолетов S-70i "Блэк Хок" стоимостью 31,75 млрд. филиппинских песо (625 млн. долл.). Соглашение также включает начальный пакет логистической поддержки, обучение пилотов и технического персонала.

МНО Филиппин 22 февраля 2022 года подписало с PZL Mielec контракт на закупку 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок". Как предполагалось, S-70i будут поставлены четырьмя партиями: 5 ед. в 2023 году, 10 ед. в 2024 году, 10 ед. в 2025 году и 7 ед. в 2026 году. Тем не менее, по неизвестным причинам согласованные сроки были нарушены. По данным СМИ, в этом году ВВС Филиппин будут поставлены еще 5 вертолетов, затем 10 ед. в 2025 году и 12 в 2026 году.

Кроме того, в сентябре 2022 года США предложили продать Вооруженным силам Филиппин от 13 до 14 дополнительных вертолетов UH-60/ S-70i "Блэк Хок" вместо 16 Ми-17, контракт на покупку которых в России филиппинские власти расторгли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Филиппины
Продукция
UH-60
Ан-124
Ан-124-100
Ми-17
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
23.11.2021
США использовали советский самолет для перевозки вертолетов
14.12.2020
Филиппины получили первые шесть вертолетов S-70i
11.11.2020
На Филиппины доставлены пять вертолетов S-70i "Блэк Хок"
24.04.2020
Поле боя — COVID-19. Какую технику используют военные в борьбе с коронавирусом
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
10.04.2008
Военно-воздушные дальнобойщики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке