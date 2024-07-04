PZL Mielec приступила к поставке ВВС Филиппин второй партии вертолетов S-70i "Блэк Хок"

Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.

ЦАМТО, 3 июля. Польская компания PZL Mielec, являющаяся дочерним предприятием Lockheed Martin, доставила на Филиппины первую партию многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" (предположительно, пять единиц).

Техника была доставлена на авиабазу "Кларк" с предприятия PZL Mielec в Польше на борту транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" украинской компании Antonov Airlines 16 июня. Как предполагается, вертолеты войдут в боевой состав 205-го вертолетного авиакрыла ВВС Филиппин.

Ожидается, что после завершения поставки всех 32 вертолетов ВВС Филиппин станут крупнейшим в мире оператором S-70i польского производства. Рассматривается покупка дополнительных вертолетов в различных конфигурациях, включая поисково-спасательные, для сил специальных операций и т.д.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года МО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость заказа составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,462 млрд. долл.). Вертолеты были собраны на предприятии PZL Mielec и поставлены с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

В декабре 2021 года министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана подписал по итогам конкурса уведомление о предоставлении PZL Mielec контракта на закупку 32 дополнительных вертолетов S-70i "Блэк Хок" стоимостью 31,75 млрд. филиппинских песо (625 млн. долл.). Соглашение также включает начальный пакет логистической поддержки, обучение пилотов и технического персонала.

МНО Филиппин 22 февраля 2022 года подписало с PZL Mielec контракт на закупку 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок". Как предполагалось, S-70i будут поставлены четырьмя партиями: 5 ед. в 2023 году, 10 ед. в 2024 году, 10 ед. в 2025 году и 7 ед. в 2026 году. Тем не менее, по неизвестным причинам согласованные сроки были нарушены. По данным СМИ, в этом году ВВС Филиппин будут поставлены еще 5 вертолетов, затем 10 ед. в 2025 году и 12 в 2026 году.

Кроме того, в сентябре 2022 года США предложили продать Вооруженным силам Филиппин от 13 до 14 дополнительных вертолетов UH-60/ S-70i "Блэк Хок" вместо 16 Ми-17, контракт на покупку которых в России филиппинские власти расторгли.