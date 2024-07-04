"Калашников" поставил в войска более 250 тыс. ВКПО образца 2023 года

Отличительными особенностями ВКПО 3.0 образца 2023 года в сравнении с версией 2022 года стали наличие погон и дополнительных нагрудных карманов на куртке летнего костюма, дополнительный объем курток летнего и ветровлагозащитного костюмов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Триада-ТКО" (входит в состав концерна "Калашников") поставила заказчику более 250 тыс. всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) образца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") поставило в первом полугодии этого года свыше 150 000 комплектов ВКПО 3.0 обр. 2023 года в семицветной расцветке "Мультикам" и более 100 000 комплектов ВКПО 3.0 обр. 2023 года в расцветке "Цифра" в адрес заказчика", - сказали там.

В пресс-службе отметили, что отличительными особенностями ВКПО 3.0 образца 2023 года в сравнении с версией 2022 года стали наличие погон и дополнительных нагрудных карманов на куртке летнего костюма, дополнительный объем курток летнего и ветровлагозащитного костюмов, защиты в ближнем инфракрасном диапазоне элементов ВКПО в расцветке "Мультикам", а также камуфлированный торс летнего костюма из комплекта "Мультикам".