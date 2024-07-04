ГД и СФ работают над механизмами частно-государственного партнерства в космической отрасли

Для успешного развития частной космической деятельности необходимо обеспечить создание инновационной среды, которая позволит вырасти, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума и Совфед работают над законодательными механизмами, которые бы регулировали внедрение частно-государственного партнерства в космическую отрасль. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, который занимается в Государственной думе вопросами развития космоса.

"Ведущие космические державы мира давно идут путем развития космических технологий через частные компании, находящиеся в тесном сотрудничестве с государством. Вместе с сенаторами мы активно работаем над законодательными механизмами внедрения в космическую отрасль модели государственно-частного партнерства", - сказал он.

По мнению депутата, для успешного развития частной космической деятельности необходимо обеспечить "не ручное сопровождение отдельных личностей или проектов, а создание инновационной среды, которая позволит им вырасти".

Кроме того, необходимо обеспечить свободу для добросовестного риска и поиска решения больших и сложных задач, подчеркнул Кравченко.