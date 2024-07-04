Борисов сравнил потерю накопленных СССР компетенций с действиями Герострата

Летчики Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре второй слева) среди членов группы подготовки космонавтов знакомятся с космической техникой.

Глава Роскосмоса заявил, что жить без космоса Россия "не может и не должна"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Потерять компетенции в сфере космонавтики, накопленных Советским Союзом, значит войти в историю как новый Герострат, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

По словам Борисова, на сотрудниках Роскосмоса лежит громадная моральная ответственность, ведь все достижения знаменитых генконструкторов и космических первопроходцев являются достоянием и предметом гордости граждан России. "И, конечно, опустить этот уровень, потерять все эти компетенции - ну, это можно войти в историю, как Герострат. Что не хотелось бы", - сказал глава Роскосмоса, добавив, что жить без космоса Россия "не может и не должна".

Герострат - житель древнегреческого города Эфес, который сжег храм богини Артемиды, чтобы запомниться потомкам. Его имя было приказано придать забвению, однако история сохранила его и сделала нарицательным.