Войти
ТАСС

Борисов сравнил потерю накопленных СССР компетенций с действиями Герострата

230
0
0
Летчики Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре второй слева) среди членов группы подготовки космонавтов знакомятся с космической техникой
Летчики Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре второй слева) среди членов группы подготовки космонавтов знакомятся с космической техникой.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Глава Роскосмоса заявил, что жить без космоса Россия "не может и не должна"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Потерять компетенции в сфере космонавтики, накопленных Советским Союзом, значит войти в историю как новый Герострат, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

По словам Борисова, на сотрудниках Роскосмоса лежит громадная моральная ответственность, ведь все достижения знаменитых генконструкторов и космических первопроходцев являются достоянием и предметом гордости граждан России. "И, конечно, опустить этот уровень, потерять все эти компетенции - ну, это можно войти в историю, как Герострат. Что не хотелось бы", - сказал глава Роскосмоса, добавив, что жить без космоса Россия "не может и не должна".

Герострат - житель древнегреческого города Эфес, который сжег храм богини Артемиды, чтобы запомниться потомкам. Его имя было приказано придать забвению, однако история сохранила его и сделала нарицательным. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
05.03.2009
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РКК "ЭНЕРГИЯ"
09.02.2009
Комментарий заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрия Борисова о ходе реализации программы ГЛОНАСС
09.02.2009
Программа ГЛОНАСС - локомотив для развития высокотехнологичного сектора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.07 05:51
  • 2342
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.07 04:20
  • 1
Морские бои будущего: как меняется облик надводных и подводных дронов
  • 04.07 04:01
  • 1
Что происходит на оси Москва – Анкара? (dikGAZETE, Турция)
  • 04.07 03:47
  • 1
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 03.07 23:30
  • 1
О ДЭПЛ с ВНЭУ
  • 03.07 20:03
  • 2733
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 19:39
  • 144
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 19:07
  • 284
Космонавтика Илона Маска
  • 03.07 17:47
  • 527
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке